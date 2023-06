Konečně jsou sekundy v hodinách i lepší práce s baterií, novinky Windows 11

Poté, co letos v únoru společnost Microsoft oznámila spuštění nového Bingu s prvky umělé inteligence a nedávno oznámila Copilota tu máme další dávku novinek. Changelog, nebo-li seznam změn, je poměrně dlouhý. My se v něm zaměříme především na nejzajímavější změny. A jen připomínáme, že Microsoft vydává takovéto aktualizace každé tři měsíce.

Vítané změny na hlavním panel

Aktivace sekund na hlavním panelu

Hned několik změn v tomto třetím balíčku odehrálo na hlavním panelu. Tou první z nich je možnost nechat si u hodin opět zobrazovat sekundy. Je to jedna z velice žádaných věcí uživateli, kteří prozatím setrvávají u Windows 10. Aktivace se provádí v Nastavení → Přizpůsobení, na pravé straně klikněte na Hlavní panel a následně na Chování hlavního panelu. Potom zatrhněte volbu Zobrazit sekundy v hodinách na hlavním panelu systému.

Všimněte si, že je zde v závorce uvedena informace o tom, že aktivací dochází ke spotřebování více energie, a z toho plyne, že by mělo docházet k nižší výdrže baterie notebooku. Možná si říkáte, jak je to možné, vždyť jde přece jen o pouhé zobrazení další informace. Microsoft k tomu nic bližšího neuvádí, takže můžeme spekulovat, zda je to tím, že systém musí neustále měnit čísla v tak rychlém sledu. Nicméně, zda se nějak změnila spotřeba energie, se rozhodli otestovat na portálu Neowin.net. Přišli na to, že aktivací se zvýší spotřeba o 1,9 %.

Další novinou na hlavním panelu, lépe řečeno v oznamovací části je indikace aktivního VPN připojení. Takže již nemusíte složitě zjišťovat, zda je například notebook aktuálně připojen k firemní síti prostřednictvím VPN. Takže pokud se u připojení nachází ikona zámku, je aktivní. Je však potřeba poznamenat, že indikátor se zobrazí pouze v případě, že používáte nativní připojení VPN prostřednictvím Nastavení. Pokud používáte VPN aplikace třetích stran, ikona bohužel zůstává nezměněna.