Rozšíření Gmailu pomůže. Vylepšuje psaní zpráv či přináší kontrolu doručení

Elektronická pošta společnosti Google se řadí mezi jednu z nejpoužívanějších na celém světě. Podle dat Statista.com jí patří 36,5% podíl na trhu. Uživatelé Gmail používají v e-mailových klientech, na Androidu či přímo ve webových prohlížečích. Přestože se programátoři snaží nabídnout vše, co uživatelé chtějí, a nepřetržitě předvídají, co by uvítali, občas přece jen něco může chybět.

Naštěstí tu jsou jiní programátoři, kteří přicházejí s doplňky, které dělají Gmail ještě užitečnější. Je však třeba si dát pozor, z jakého zdroje tato rozšíření jsou, abyste nenaletěli internetovému podvodníkovi.