Malá historie počítačů: nové formáty je proměnily ve spotřební zboží

V předchozím článku jsme se věnovali počítačům, které utvářely svět od 40. do začátku 80. let minulého století. Nyní navážeme a podíváme se na významné počiny na poli počítačů období od 80. let do konce tisíciletí. Díky několika přelomovým modelům nyní můžeme počítače považovat za spotřební zboží.

V osmdesátých letech začala zlatá éra rozvoje osobních počítačů. Nebyly to ještě stroje, jaké známe dnes, ale velmi rychle se měnily, protože procházely dynamickým vývojem. V srpnu 1981 se objevil první počítač s otevřenou architekturou, který se stal pro osobní počítače standardem. Vyrobila ho společnost IBM a pojmenovala IBM Personal Computer model 5150. Protože byl jeho název zbytečně složitý, lidé mu téměř okamžitě začali zkráceně říkat IBM PC. Během následujících let začaly různé společnosti klonovat počítače IBM – tvořit kompatibilní stroje bez označení IBM. V tomto okamžiku se termín „kompatibilní s PC“ nebo jen „PC“ stal obecným – doslova zlidověl – pro počítače jiných výrobců než IBM. A tak se zrodil název osobní počítač.