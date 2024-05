Češi poprvé vstoupí do pyramidy. Čekám překvapivé nálezy, říká egyptolog Bárta

Je to místo, které bylo pro staré Egypťany stejně posvátné jako Gíza nebo Sakkára. I v Abúsíru stavěli v poušti naproti někdejšímu hlavnímu městu Memfis panovníkům v době před 4 500 lety pyramidy a pohřbívali je tu. Jsou zde čtyři – panovníci i pyramidy –, tři leží na české archeologické koncesi.

Vědci zde pracují už více než 60 let, na letošní jarní expedici si ale naplánovali výjimečné prvenství. Dosud zde zkoumali většinou hrobky hodnostářů, tentokrát se chtějí dostat do pohřební komory v dokončené pyramidě panovníka 5. dynastie Neferirkarea, zpřístupnit ji a přinést nové svědectví o její stavbě i tehdejší době.

„Neočekávejme, že za měsíc budeme na podlaze pohřební komory. Všechny abúsírské pyramidy jsou hodně poničené, vnitřek je zborcený, chodby poškozené. Proto si myslím, že to bude práce na několik let. Jde o obrovský projekt nejen pro nás, ale i v rámci egyptologie jako takové. A vyhlídky jsou slibné,“ říká Miroslav Bárta. Českou expedici tak čeká nebezpečné jaro, protože stav pyramidy je natolik špatný, že svůj postup do jejího nitra bude muset zajišťovat v první řadě rozsáhlými rekonstrukčními a zabezpečovacími pracemi.

Kdo byl vlastně Neferirkare, jehož pyramidu budete zkoumat?

Byl jedním ze čtyř panovníků 5. dynastie, kteří se nechali pohřbít v Abúsíru. Kromě něj tu mají pyramidový komplex Sahure, Raneferef a Niuserre. Říkáme jim sluneční králové. Neferirkareova pyramida je největší a také představuje největší záhadu, protože připomíná Stupňovitou pyramidu panovníka Džosera v sousední Sakkáře.