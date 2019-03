Spusťte PC z flash disku

Live, či chcete-li živé operační systémy, se hodí nejen v případech, kdy jste zvyklí na své vlastní uživatelské rozhraní (máte vše po ruce na jiném počítači), ale také v případech, kdy PC odmítá nastartovat. Pomocí USB flash disku tak učiníte a můžete z něj dostat, co potřebujete. Použít však lze i nástroje pro tvorbu vlastního instalačního média s Windows, které obsahují nejen samotný operační systém, ale také jeho Service Packy, aktualizace, ovladače hardwaru, či dokonce další programy třetích stran.

Máte-li vlastní licenci Windows 7, 8 či 10 a rádi byste jeden z těchto systémů používali na různých počítačích, potom zbystřete. Díky tomuto programu máte možnost vytvořit speciální redukovanou a na míru připravenou verzi Windows. Při tvorbě bootovatelného obrazu si vyberete, které funkce systému chcete použít a co přidat navíc (třeba další oblíbené programy). Následně se vytvoří bootovací médium (např. flash disk) a systém z něj lze kdykoliv nastartovat a chová se podobně jako klasický instalovaný v PC.

Informace o programu Operační systém: běžné PC

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (4,5 MB).

WinToFlash Home převede instalaci Windows z CD či DVD na USB flash disk a ten udělá bootovatelným. K instalaci můžete dodat vlastní antivirový program či začlenit další programy. Další užitečnou vlastností je tzv. Live USB flash disk, kdy lze systém spustit přímo z něj.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (9,2 MB).

Speciální edice operačního systému pro nastartování nebo tvorbu bootovatelného optického disku či flash disku plného utilit pro správu PC. S takovým diskem můžete odvirovat či znovu nastartovat poškozené Windows a otestovat všechny komponenty obsažené v PC. Obsahuje desítky integrovaných programů.

Informace o programu Operační systém: běžné PC

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (583 MB).

Pomůže s tvorbou média, které po spuštění nainstaluje Windows a dokonce v odladěné verzi. To znamená, že bude obsahovat aktualizace, ovladače, upravené nastavení podle představ či doinstalované další programy, které si určíte. Vytvoří image bootovacího instalačního média, které lze uložit na USB flash disk či vypálit na optický disk.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (10,3 MB).

Obsahuje celou sadu užitečných freewarových programů: antispywarové aplikace, antiviry, aplikace pro kopírování dat, diagnostiku disku, paměti procesoru, programy pro vypalování, defragmentaci, diagnostiku, pro práci s diskovými oddíly, správce souborů, obnovení smazaných souborů, linuxové nástroje, síťové nástroje a mnoho dalších. Celkem jde o více než 150 nástrojů. Ty potom mohou pomoci opravit či diagnostikovat anebo zachránit data z diskových úložišť. Systémy vyváří na flash disky i optická média.

Informace o programu Operační systém: běžné PC

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (695 MB).

Windows 8 byl prvním systémem, kdy Microsoft povolil uživatelům verze Professional oficiálně vytvářet USB flash disk, ze kterého lze tento systém přímo spustit. Funkce se jmenuje Windows To Go a najdete ji v Ovládacích panelech či stiskněte Start a zadejte - Windows To Go. Následně spusťte průvodce a pokračujte podle něj.

Informace o programu Operační systém: Windows 8 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: Integrováno ve Windows Professional

A nemáte-li Windows Professional, potom můžete využít podobných nástrojů od třetích stran. Vhodný je například tento. Jde o aplikaci, která slouží k vytvoření přenosné verze operačního systému Windows a následnému použití například z USB flash disku. Kromě tohoto programu budete potřebovat ještě ISO operačního systému Windows. Ten si stáhnete přímo ze stránek Microsoftu například pro Windows 10 zde.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 nebo novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (5,4 MB).

Bootovací médium (CD či USB) od společnosti AVG, které může nejednomu uživateli PC v mnoha případech vytrhnout trn z paty. Pomocí něho je možné nastartovat PC, a to i přesto, že se v něm nainstalovaný systém odmítá spustit. Lze ho uložit na CD či USB flash disk. Systém v sobě obsahuje sady administračních nástrojů pro opravu systému Windows XP a novějších verzí.

Informace o programu Operační systém: běžné PC

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (169 MB).

Jako předchozí nástroj, i tento pochází od firmy zabývající se bezpečnostní na PC a slouží k nastartování PC z optického média či USB. V případě nouze tímto médiem nastartujete PC do speciálního linuxového prostředí, kde následně může bezpečnostní produkt Kaspersky pomoci odstranit virovou infekci ze systému.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (565 MB).

EBCD (Emergency Boot CD) je bootovací operační systém (postavený na Linuxu) pro obnovení dat na PC v nouzových situacích. EBCD obsahuje správce souborů pro zálohu dat a funkci jako Windows Password Wizard, kterou lze použít k obnovení přístupu k počítači, pokud jste zapomněli heslo k účtu uživatele systému Windows. Demoverze může z disku jen číst, nikoliv na něj zapisovat.

Informace o programu Operační systém: běžné PC

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (14 MB).