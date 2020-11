Toto umí nově váš Chrome a Firefox. Loučí se s Flashem a jsou rychlejší

Nejnovějším verzím internetových prohlížečů Google Chrome 87 a Mozilla Firefox 83 vévodí největší nárůst výkonu za poslední roky, prodloužení výdrže notebooku na baterie, lepší zabezpečení, nový prohlížeč PDF, režim surfování výhradně v HTTPS či změny v uživatelském prostředí.



Pokud máte povolené automatické instalace aktualizací, update by měl přijít sám. Pokud ne, nebo chcete zjistit, jakou verzi svého oblíbeného prohlížeče používáte, potom v nich navštivte část O aplikaci Google Chrome, respektive O aplikaci Firefox, obě pod volbou Nápověda. Tímto krokem by mělo dojít automaticky ke stažení a instalaci nejnovější verze.



1. Chrome 87 – rychlost, delší výdrž, nový prohlížeč PDF

Bývaly doby, kdy byl Chrome nejšikovnějším prohlížečem. Avšak jak léta běžela, zvyšoval své nároky na systémové prostředky PC. Proto se Google snaží obrátit směr a přináší vylepšení výkonu, zvýšení rychlosti prohlížeče a úsporu energie, což vede k prodloužení výdrže notebooku na baterie.



Nová verze browseru v případě otevřených karet upřednostňuje ty aktivní, tím až pětkrát snižuje využití procesoru a šetří systémové prostředky, které nepotřebují tolik výkonu, a šetří energii. Tyto upgrady by podle Googlu měly prodloužit výdrž baterie notebooku až o hodinu a čtvrt. Chrome by si podle všeho měl ukousnout i méně operační paměti RAM a měl by se spustit o 25 % rychleji, zatímco stránky se načtou až o 7 % rychleji.

Ilustrační foto - výkon

PDF prohlížeč dostal refresh

Jedna z nejvýznamnějších změn se odehrála v případě integrovaného prohlížeče PDF dokumentů. Poprvé za svou existenci dostal nový vzhled. Prohlížeč nyní zobrazí nejen PDF soubor, ale také v levém postranním panelu náhled stránek. Tlačítka pro přiblížení (zoom) se nyní nacházejí v horní části obrazovky spolu s tlačítkem pro otáčení dokumentu a přizpůsobení na stránku. Nabídka obsahuje novou možnost prohlížení stránek vedle sebe.



Tip Pokud se vám nové funkce PDF prohlížeče ani po aktualizaci neaktivovaly, potom do adresního řádku zadejte příkaz chrome://flags/#pdf-viewer-update a v dalším okně vyberte v otevíracím menu volbu Enabled. Po restartu browseru by už měla pracovat.



Máte-li, stejně jako my, vždy otevřenou spoustu karet, může být někdy těžké najít tu, kterou chcete. Chrome 87 zavádí na stavovém řádku ikonu šipky, která vám umožní zobrazit seznam všech otevřených karet. Tento seznam obsahuje všechny aktivované karty prohlížeče Chrome a můžete v nich vyhledávat zadáním textu. Tato funkce bude nejprve k dispozici v Chromeboocích a v operačních systémech Chrome. Do počítačových platforem podle Google však má dorazit brzy. My se na ni už velmi těšíme.

Omnibox Chrome se stává středobodem

Možná jste o tomto názvu neslyšeli, každopádně Omnibox používáte. Jde o místo, kde můžete zadávat adresy URL a vyhledávat, tedy adresní řádek. Chrome 87 do Omniboxu přidává funkci nazvanou Akce Chrome. Jde o rychlejší způsob, jak provádět určité úkoly – není nutné používat klávesové zkratky, nebo se proklikávat nabídkami.



Můžete například zadat „upravit hesla“ a dostanete se rovnou do tohoto nastavení, bez nutnosti hledat funkci v menu. Dalším příkladem, který můžete použít, je „vymazat mezipaměť“. Příkazů je několik, zde najdete jejich seznam (zatím bohužel v angličtině - seznam českých ekvivalentů jsme prozatím nenašli) a do budoucna by měly přibývat další.

Videokonference se v roce 2020 stala neuvěřitelně důležitou. Na to reaguje i Chrome 87 tím, že zavádí některé vylepšené nástroje pro kamery. Pokud používáte webkameru, která podporuje otáčení, naklánění a přiblížení, může Chrome k těmto ovládacím prvkům přistupovat, a tak je využívat. Místo použití softwaru od výrobce webkamery ho můžete ovládat přímo pomocí prohlížeče Chrome. Tedy za předpokladu, že k těmto ovládacím prvkům udělíte oprávnění.

Uspání karet a bleskové brouzdání

Pozastavení, respektive uspání otevřených karet bylo původně plánováno pro Chrome 85, následně Chrome 86 a až nyní na tuto vychytávku přišla řada. S pozastavením karet se ty, které jsou otevřené na pozadí, uspí. To platí pro ty, které jsou neaktivní alespoň pět minut. Karty se přitom na pozadí mohou probudit jednou za minutu.



Správci webových stránek toto uspání mohou ovládat. „Této funkcionality jsme dosáhli, aniž bychom obětovali zastavení funkcí, které by uživatelé chtěli využívat na pozadí karet i když budou pozastaveny. Jde například o přehrávání hudby, nebo přijímání oznámení z e-mailu,“ říká Matt Waddell, ředitel Chromu.

Surfujete-li s Chromem na zařízeních Android, potom i zde se máte na co těšit. Internetové stránky v těchto zařízeních se při procházení dopředu a dozadu budou načítat téměř okamžitě. Děje se tak díky přidání nové mezipaměti.

Majitelé operačního systému Chrome mají možnost využít nové tapety a browser Chrome je nově dostupný také pro nové procesory Apple M1 a na této platformě dostal i novou ikonu loga, která lépe vyhovuje nové verzi operačního systému macOS Big Sur.

Vývojáři provedli celou řadu různých oprav a přinesli spoustu funkcí. Kromě toho je Chrome 87 poslední verzí, která podporuje Flash a zároveň v něm omezuje používání FTP adres (jejich znemožnění načtení přijde začátkem roku 2021).

2. Firefox 83 – rychlejší a s lepším vyhledáváním

Ani vývojáři Firefoxu nezůstali s novinkami a vylepšeními pozadu a s verzí 83 oznámili také jeho zrychlení. „Firefox se stále zrychluje díky významným aktualizacím SpiderMonkey, našeho JavaScriptového enginu. Díky tomu zažijete při načítání stránek až o 15 % vylepšený výkon, odezvu stránky až o 12 % a snížené využití paměti až o 8 %. Nahradili jsme část modulu JavaScriptu, který pomáhá kompilovat a zobrazovat webové stránky a současně zlepšovat zabezpečení a udržovatelnost modulu,“ zaznělo z Mozilly.



Velkou změnou je nový režim surfování pouze prostřednictvím protokolu HTTPS, který Mozilla ve Firefoxu poprvé představila. Pokud ho v nastavení povolíte, tak v případě, že chcete surfovat především na zabezpečených webech prostřednictvím HTTPS, tak už nebudete muset používat rozšíření jako HTTPS Everywhere (váš prohlížeč nastaví výchozí šifrované připojení HTTPS, kdykoli je k dispozici, takže při procházení webu nebo případném používání platební karty budete lépe zabezpečeni).



Řada změn se odehrála ve vyhledávání

Firefox také vylepšuje svůj vyhledávací panel. Stejně jako Chrome budete moci procházet otevřenými kartami a vracet se ke všemu, na co jste zapomněli. V dolní části vyhledávacího panelu máte možnost vstoupit do režimu vyhledávání zvoleného vyhledávače (jde o jakési přesměrování do konkrétní služby) Google, Amazon, Mapy, Seznam, Wikipedia, eBay atd. - nebo konkrétně prohledat záložky, karty nebo historii konkrétního klíčového slova.



Uživatelé, kteří prezentují ze své obrazovky ve Firefoxu 83, získali vylepšené uživatelské rozhraní, díky kterému je spuštění prezentace na zařízeních a displejích snadnější. Zatímco vývojáři Google aktualizovali modul pro prohlížení PDF dokumentů, tak ti od Mozilly kromě toho přidali další funkce do nástroje AcroForm. Ten umožňuje vyplňovat, tisknout a ukládat podporované interaktivní formuláře PDF.

Zkuste klávesové zkratky pro ovládání videí

Uživatelé, kteří používají notebooky s dotykovými obrazovkami a touchpady na zařízeních Mac, získali ve Firefoxu 83 nové funkce přibližování a oddalování prostřednictvím prstů, a také nové klávesové zkratky pro sledování videí v režimu obraz v obraze:



Ctrl + ↓ – Ztlumit

Ctrl + ↑ – Zapnout zvuk

↓ – Snížení hlasitosti

↑ – Zvýšení hlasitosti

← – Posun o 15 sekund zpět

→ – Posun o 15 sekund vpřed

Ctrl + ← – Posunout zpět o 10%

Ctrl + → – Posun vpřed o 10%

Domů – Přechod na začátek videa

Konec – Posun na konec videa

Mezera – Pozastavit / Pokračovat



Mobilní verze podporuje doplňky

Ani verze pro přenosná zařízení nezůstala pozadu. Objevilo se několik vylepšení a budete z nich nadšeni. Nejnovější verze aplikace Firefox pro iOS umožňuje browser nastavit jako výchozí mobilní prohlížeč a uživatelé Androidu mají nově přístup k řadě podporovaných doplňků - FoxyProxy, AdGuard AdBlocker, Web Archives, Ghostery.



Také Firefox 83 řeší opravu řady objevených chyb a problémů a k dispozici jsou i různé nové funkce a vylepšení pro vývojáře. V neposlední řadě bylo oznámeno, že i Firefox se bude loučit s Flashem, konkrétně 26. ledna 2021, kdy znemožní jeho využití.