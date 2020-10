Stahujte zdarma: věc, kterou při vyhledávání na Googlu už nedáte z ruky

Vyhledávače na internetu jsou výbornými zdroji informací. Stačí zadat klíčové heslo a výsledky máte jako na dlani. Něco jim však chybí. Náhled. Jestliže byste přivítali kromě textové informace také screen z vyhledané stránky, tak máte možnost.

SearchPreview je doplněk pro internetové prohlížeče Chrome, Firefox a Safari. Umí skvělou funkcí a tou je v případě vyhledávání Google, Bing, DuckDuckGo či Yahoo získat nejen výsledky, ale také náhledy na konkrétní stránky. Po jeho instalaci nikde nic nemusíte nastavovat. Pracuje totiž automaticky, sám, a to dokonce i v anonymním režimu prohlížeče. Takže pokud nyní zadáte vyhledávání na Googlu, zobrazí se nejen výsledky v textové podobě, ale také s náhledem na konkrétní webovou stránku - u zobrazených výsledků z vyhledávače ukáže i náhledy odkazů v malých obrázcích. Doplněk neobsahuje žádná další konfigurace. Výhodou je i to, že poskytuje hodnocení popularity, tedy jakési informace o tom, jak hodně je stránka navštěvovaná. To zobrazuje grafickým znázorněním – zelenou barvou (lze deaktivovat).

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ bez zbytečných funkcí

+ nikde nic se nenastavuje

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (60 KB).

Jestliže je vaší náplní práce na počítači mimo jiné prezentovat, nebo chcete jen ukázat nějaké partě lidí něco najednou, možná by se vám hodila tato pomůcka.

PointerStick je jednoduchý prezentační nástroj, který váš kurzor myši změní v ukazovátko. Jakési virtuální – nepřehlédnutelné – ukazovátko je navrženo pro prezentace na velké obrazovce, umožňuje zdůraznit aktivitu na ploše a usnadňuje divákům sledovat kurzor. Jeho velikost lze upravit, stejně tak jako vybrat si z několika skinů ukazatele (k dispozici několik desítek) a také přepnout na běžný ukazatel myši pomocí kliknutí myší nebo klávesové zkratky. K dispozici je také průhlednost či funkce pro automatické skrytí po určité době.

Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ skiny

+ průhlednost

+ skrývání

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (695 KB).

Počítač s internetem se může stát sám internetovým poskytovatelem. Snadno ho lze proměnit ve wi-fi hotspot, a tak nabídnout internet i dalším zařízením s wi-fi (smartphonům, tabletům či dalším PC). Jediné, co budete potřebovat je správná verze Windows.

Microsoft od Windows 7 umožňuje proměnit počítač ve wi-fi hotspot. Stačí tuto funkci povolit v nastavení. Ne každý to však dokáže, anebo mu tento způsob nevyhovuje, a tak existují i další možnosti - aplikace vytvořené speciálně pro tyto účely. Tato z vývojářských dílen Nirsoftu snadno vlastní wi-fi hotspot vytvoří během okamžiku, a to včetně pokročilých možností nastavení. Po spuštění zadáte název sítě, ochranu (heslo), definujete maximální počet zařízení k připojení a pak již můžete sledovat připojená zařízení. U každého z nich máte možnost zakázat či povolit přistupovat k lokální síti (dá se použít pro přenos souborů), anebo internetu.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ možnost vybrat adapter ke sdílení

+ konfigurace

- jednodušší uživatelské prostředí

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (266 KB).

Složka jako další jednotka? Proč ne. Nyní už nemusíte znát speciální příkazy, které by ji takto nastavily. Stačí vám k tomu program.

Visual subst umožňuje vytvářet pevné odkazy na složky – tedy jako další písmeno jednotky. Stačí vybrat složku, která se má použít pro pevný odkaz, a najít ji v programu v řádku Cesta. Ještě před tím si určité písmeno jednotky a také ji můžete pojmenovat. Virtuální jednotky můžete používat všude – třeba i pro rychlý přístup k souborům v adresáři projektu, na kterém aktuálně pracujete. Program automaticky nastavení načte při startu Windows. Nevýhodou je, že neregistrovaná verze je omezena tím, že jako jednotky připojí pouze složky Dokumenty, Obrázky a Video.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ možnost zvolit jednotku a pojmenovat ji

+ snadné nastavení

- neregistrovaná verze značně omezena

80 %