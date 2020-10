Triky pro Windows: obnovte systém z cloudu nebo hlídejte data u aplikací

1. Jak zjistit, kolik která aplikace přenesla dat

V síťovém nastavení se odehrálo hned několik změn. Především došlo ke změně rozmístění vybraných položek, aby bylo na první pohled patrné, jaké připojení k síti je aktuálně využito a kolik skrze něj prochází dat – a to nejen celkem (tedy v celém systému), ale také kolik prochází jednotlivými aplikacemi. Klikněte na Start -> Nastavení -> Síť a internet a hned první záložka vám prozradí způsob připojení do sítě. Tlačítkem Využití dat si pak můžete udělat rozbor dat. Škoda jen, že nelze rozdělit provoz na vnitřní síť a internet.

2. Jak zakázat instalaci potenciálně škodlivých aplikací

Po aktualizaci se v rozhraní Zabezpečení Windows (klikněte na Start a zadejte zabezpečení) objevila nová funkcionalita. Pokud na levé straně kliknete za záložku Řízení aplikací a prohlížečů, potom na pravé straně uvidíte část věnovanou ochraně na základě reputace. Toto nastavení chrání systém před škodlivými nebo potenciálně nežádoucími aplikacemi, soubory a weby. Tak lze případně předejít nákaze operačního systému škodlivými kódy.

3. Jak odebrat možnost přihlásit se Microsoft heslem

V jarním updatu došlo opět k přesunutí dalších položek z Ovládacího panelu do moderní funkcionality Nastavení. Jistě jste si všimli, že se to dotklo funkcí týkajících se jazyka, oblasti, regionálních formátů apod. Také se zde objevila možnost spravovat instalaci a správu volitelných funkcí nebo volby pro změnu rychlosti kurzoru myši nebo touchpadu.

Navíc je zde možné nově zrušit přihlašování do systému prostřednictvím hesla Microsoft účtu, a to ve prospěch jiné metody – PIN, otisk prstu, sken obličeje apod. Systém po přijmutí tohoto nastavení tak už nebude možné otevřít znalostí hesla účtu Microsoft. Nastavit si to můžete, pokud kliknete na Start -> Nastavení -> Účty a hned v záložce Vaše informace na pravé straně zrušíte tuto možnost.

4. Jak jednodušeji obnovit PC do továrního nastavení

Velké změny se odehrály také v případě resetování do výchozího nastavení systému. Tedy v případech, kdy ho budete chtít zcela přeinstalovat. Nově totiž již není nutné vytvářet žádné obnovovací médium. Takže nemusíte vyhradit speciální místo na jednotce nebo externím úložišti, protože přeinstalace systému proběhne přímo ze serverů Microsoftu.

Avšak původní metoda je stále k dispozici (instalační soubory jsou uloženy lokálně), to kdybyste například reinstalaci potřebovali provést bez připojení k internetu nebo nechtěli stahovat velký instalační balík (přes 4 GB dat). Obnovit PC do továrního nastavení můžete, pokud kliknete na Start -> Nastavení -> Aktualizace a zabezpečení a na levé straně na záložku Obnovení. Na pravé straně potom stačí kliknout na Spustit a průvodce vás procesem provede krok za krokem.

5. Jak nechat restartovat aplikace po přihlášení

Jestliže PC při ukončení práce pouze uspáváte nebo hibernujete (většina uživatelů tak dělá), potom byste možná při opětovném přihlášení uvítali, aby se některé vybrané aplikace znovu spustily – tedy automaticky restartovaly. Tato možnost se nově objevila. Klikněte na Start -> Nastavení -> Účty a na levé straně klikněte na záložku Možnosti přihlášení. Na pravé straně skoro až dole přepněte volbu v části Restartovat aplikace na zapnuto.

6. Jak ovlivnit, co se startuje s Windows

Operační systém při svém startu zavádí řadu služeb a také případně startuje aplikace, které mají být k dispozici ihned po spuštění. Často při instalaci programového vybavení tuto možnost nabízí velká většina z nich. Avšak čím více jich je na seznamu, tím déle trvá celkové spuštění systému a také ho to zpomaluje, protože jejich spuštění znamená obsazení paměti RAM.

Vypnout jejich start lze většinou v nastavení samotných aplikací, v editoru registru, před několika lety přibyla také možnost to udělat ze Správce úloh a nyní to již najdete i v Nastavení. Klikněte na Start -> Nastavení -> Aplikace a na levé straně se přepněte na volbu Po spuštění. Na pravé straně prostřednictvím vypínačů máte možnost ovlivnit, co se bude startovat s Windows a co nikoliv.