Tipy na software: Jednoduchá tvorba panoramatických fotografií

I systém Windows dříve nabízel možnost vytvářet panoramatické snímky – tedy pokud jste si stáhli dodatečný balíček aplikací Windows Live – ale málokdo o tom věděl. Dnes již tento balík aplikací není dostupný, ale Microsoft má ve svém portfoliu ještě jeden program pro tvorbu panoramat.

A pokud by to bylo málo, existují další aplikace. Aby byly panoramatické fotografie pořízené jednotlivými snímky co možná nejlepší, je dobré dodržovat několik zásad. Snímky tvořte s uzamčenou expozicí s nastavením vyvážení bílé barvy a nejlépe na stativu s pevnou ohniskovou vzdáleností. Fotografie by se měly překrývat alespoň o 30 %.

TIP Panoramata lze vytvářet také online. Využít můžete Dermandar.com či Clevr.com. Vyberete typ panoramatického snímku, nahrajete fotografie a služba se spojováním pomůže.

Uživateli v Česku nejpopulárnější program pro tvorbu panoramat. Na svědomí ho má Microsoft. Stačí v něm vybrat fotografie a program automaticky detekuje spojovací body. Výsledkem je jedna kompletní fotografie (nabídne i její oříznutí). Jako výstup si lze vybrat formáty JPG, TIFF, HD View a další. Vytváří i strukturovaná panoramata, má řadu pokročilých funkcí a také přímé nahrávání snímků na Photosynth.net pro další sdílení.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (7,6 MB).

Jeden z celosvětově nejlépe hodnocených softwarů pro tvorbu panoramat. Je postaven na balíčku Panorama Tools, ale navíc obsahuje několik vylepšení. Práce s ním však není pro úplné začátečníky, a proto před jeho spuštěním by si uživatel měl přečíst návod a po zacvičení je už tvorba panoramatických fotografií poměrně snadnou záležitostí. Vybrat si lze, zda se má vše dělat automaticky, nebo manuálně.

Informace o programu Operační systém: Linux, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (38,5 MB).

V programu si vyberte snímky pro spojení, které se částečně překrývají (pracuje s formáty JPG, BMP, TIFF, GIF, a PNG) a o ostatní bude postaráno automaticky. Dojde k poskládání do panoramatické podoby, kdy program sám detekuje, jak jdou fotografie za sebou. Následně je možné provést menší korekční úpravy a potom výsledek uložit do souboru (nastavit rozlišení, kompresi, počet barev apod.).

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (37,2 MB).

Autoři tohoto programu se zaměřili především na jednoduché obsluhování produktu, takže je jako stvořený pro ty, kteří se digitální fotografií příliš nezabývají, ale čas od času potřebují vytvořit nějaké panoramatické snímky.

Informace o programu Operační systém: Linux, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (7,8 MB).

Tento program nabízí nejen tvorbu automatických panoramat, ale také těch ručních včetně gigapixelových panoramat (v HDR), sférická, cylindrická a vytvořených rybím okem. Dále v něm najdeme masky a dehaze. Podporuje celou řadu obrazových formátů. Včetně RAW.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (88 MB).

Užitečný nástroj nejen pro tvorbu panoramatických fotografií, ale dokonce interaktivních panoramatických fotografií z již vytvořených panoramatických snímků. Umí je transformovat do HTML5 nebo QuickTime VR podoby. Interaktivní panorama potom může být umístěno na webových stránkách. Pracuje s formáty souborů JPEG, PNG, TIFF, PSD, Radiance HDR a QuickTime VR. Při tvorbě interaktivní podoby panoramatu zvolíte parametry zobrazení a výstupní formát. Obsahuje navíc řadu pokročilých funkcí.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (184 MB).

Český program pro práci s fotografiemi. Nabízí řadu funkcí, mimo jiné také průvodce pro tvorbu panoramat, který byl navržen tak, aby uspokojil potřeby široké škály uživatelů. Proces spojování snímků je komfortní a probíhá v několika krocích. Nepřesnosti při automatické analýze, problematické spoje a horizont lze opravit pomocí manuální korekce.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (365 KB).

Mnohými odborníky označován za Photoshop za lidovku. Nabízí snadnou možnost úpravy fotografií, a to četně tvorby dokonalých panoramatických snímků. Postará se o ně pokročilý algoritmus pro jejich spojování, a to včetně automatického vyrovnání obrazu a perspektivními korekcemi.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (283 MB).

V programu stačí nadefinovat několik bodů, kde mají být fotografie spojeny, a o nic dalšího se již není nutné starat. Nevyžaduje ani fotografie pořízené přímo pro panoramata - ke spojování. Trial verze do výsledných fotografií vkládá vodoznak.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (29,2 MB).

Vytváří panoramata i z fotografií, které k tomu nebyly stvořeny. Přechod mezi snímky je velmi málo znatelný. Poradí si nejen s rozdílnou světlostí, ale i se zkreslením vzniklým soudkovitostí či vinětací. V programu je i funkce pro tvorbu virtuálních fotografií.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO