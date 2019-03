Nejlepší e-mailové klienty pro Windows, Mac i Linux

Pošta – freeware



Jestliže nechcete pátrat a cokoliv instalovat, nemusíte. Od Windows 8 je v systému integrován e-mail nové generace pocházející od Microsoftu. Pošta, jak se jmenuje, má moderní uživatelské prostředí a obsahuje všechny funkce obvyklé u elektronických správců pošty. Přidání a nastavení účtu je snadné díky průvodci, který detekuje řadu nastavení účtů, a tak není nutné ani znát konfigurační údaje (kromě jména a hesla). Podporuje více e-mailových účtů, má kalendář (externí), ale nic dalšího nečekejte.

Informace o programu Operační systém: Windows 8 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: již integrovaná

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (230 MB).

Český e-mailový klient umožňuje spravovat i kalendář a pracovat také s kontakty, úkoly a vše synchronizuje automaticky bez další asistence. Má integrovaný chat, takže se s ním lze přihlásit ke Skypu, Google chatu, Facebooku chat či Jabberu. Od začátku byl vyvíjen jako konkurent Microsoft Outlooku. Umí toho však více a v poslední verzi se naučil například PGP šifrování pro bezpečnou komunikaci. Se zdarma dostupnou verzí máte možnost obsluhovat dva účty. Od ledna existuje i ve verzi pro Mac OS X.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (50 MB).

Dříve nepsaný král mezi zdarma dostupnými programy pro práci s elektronickou poštou. Dnes sice z jeho slávy poněkud sešlo, ale stále patří k tomu nejlepšímu, co lze pro e-maily pořídit. Velký důraz je kladen na bezpečnost a jednoduchost ovládání. Poradí si s filtrováním spamů, podporuje více účtů, umí automaticky připojit podpisy a měnit vzhled. Lze ho dále rozšiřovat pomocí doplňků.

Informace o programu Operační systém: Linux, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (38 MB).

Jeden z původních autorů nadějného e-mailového programu Nylas (který už bohužel skončil), rozjel nový. Mailspring z něj vychází, přičemž má většinu jeho funkcí. Navíc došlo k jejich optimalizaci – rychlejší synchronizace, menší využití RAM, rychleji startuje. Thunderbird je spolehlivý, ale Mailspring je klient, který použijete, pokud chcete mít čerstvého, nového a vzrušujícího klienta. Některé jeho pokročilé funkce jsou k dispozici pouze v placené verzi.

Informace o programu Operační systém: Linux, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (112 MB).

E-mailový klient nové generace. Hlavní okno je rozděleno do tří oken podobně jako v Outlooku. Připojit lze do něj většinu e-mailových účtů, a to snadno díky průvodci. Vyhledávat umí nejen v e-mailech, ale také v přílohách. Integruje v sobě služby jako Facebook, Dropbox, Evernote. Obsahuje celou řadu pokročilých funkcí. Zdarma dostupná verze je pro tři e-mailové účty.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,8 MB).

Pochází z Číny a jeho silnou zbraní je import a export e-mailových zpráv. Navíc ho lze používat na přenosných médiích. Má jednoduché uživatelské rozhraní, šifrování e-mailů, přístup do pošty až po zadání hesla, antispamový filtr, šablony e-mailu, kontrolu správnosti zadané e-mailové adresy před odesláním.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE – lze doinstalovat

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (41,5 MB).

Obsahuje celou řadu standardních funkcí. Je jednoduchý a přitom propracovaný. Umožňuje nahlížení na poštovní server, aniž by bylo nutné poštu stahovat do PC. Podporuje všechny hlavní poštovní internetové protokoly. Obsahuje spamový filtr a je v Češtině. K dispozici je i placená verze s pokročilými funkcemi. Zdarma dostupná umožňuje obsluhovat pouze jeden účet.

Informace o programu Operační systém: Linux, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (4,7 MB).

Umožňuje dávkové zpracování poštovních zpráv a prohlížení došlé pošty ještě na straně e-mailového serveru, HTML podporu, adresáře a automatické odpovědi na došlé e-maily. Podporuje více účtů na jednom PC. Omezené možnosti jsou v importu a exportu zpráv.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (16 MB).

Tento klient je vhodný především pro uživatele, kteří často mění počítače a potřebují mít u sebe svou poštu bez složitého nastavování a instalace různých produktů. E-maily lze přijímat a odesílat v HTML podobě, lze nastavit i vlastní antispamové filtry.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2,6 MB).

E-mailový klient postavený na Thunderbirdu umožňující spravovat více elektronických účtů najednou. Na pozadí katalogizuje e-maily, přílohy a kontakty a všechny je uspořádá tak, aby byly snadno k dohledání. Chcete-li například najít nějaký obrázek, pak zadáte klíčové slovo a zobrazí se stránka s náhledy obrázků. Vám tak odpadá nutnost otevírat jeden po druhém, abyste zjistili, který je ten pravý.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE – lze doinstalovat

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (44,8 MB).