Software zdarma: lepší odemknutí tvrdohlavých souborů a jejich smazání

Při pokusu o smazání souboru nebo složky se může objevit hlášení, že tak z nějakého důvodu nelze učinit. Často se pořádně ani nelze dozvědět pravou příčinu. Jste-li si jistí, že data nepotřebujete, můžete na to použít tzv. hrubou sílu v podobě programu IObit Unlocker.

Specializuje se na odemčení, respektive odblokování a následné odstranění souborů, které jinak není možné smazat, jelikož je právě využívá operační systém, některá ze spuštěných aplikací či snad malware. Tímto krokem lze zablokovaný soubor či složku nejen smazat, ale také přejmenovat nebo přesunout jinam. S programem se pracuje tak, že složku či soubor k vymazání přesunete do okna programu (anebo prostřednictvím tlačítka Add vyberete, kde se na úložišti nachází) a vyberete jednu ze čtyř voleb, co se má stát. Vítané je jistě i to, že takto lze odemknout více složek nebo souborů najednou a k dispozici je i tzv. vynucený režim, který ukončí související procesy.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ čtyři přednastavené režimy

+ možnost soubor či složku přetáhnout do programu

- nevidí skryté soubory

- uvítali bychom kontextové menu

75 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,9 MB).

A ještě jedna softwarová utilitka, která umožňuje domluvit operačnímu systému. Tato se specializuje na rychlé ukončení spuštěných procesů ve Windows prostřednictvím klávesové zkratky.

SuperF4 umožňuje zavřít aktuální běžící proces v popředí systému a to jednoduchým stisknutím kláves Ctrl + Alt + F4 na klávesnici. Na rozdíl od standardního příkazu Alt + F4, který se pokouší pouze ukončit proces, ale neumí ho v případě zaseknutí vynuceně zavřít, SuperF4 ho skutečně zavře. To samozřejmě znamená, že i neuložená práce nebude nikde zaznamenána a informace se ztratí. Program může být velice užitečný, pokud váš systém zamrzne až do bodu, kdy nemůžete otevřít nástroj Správce úloh, a dále tak nelze nic dělat než natvrdo restartovat systém. SuperF4 se ve většině případů postará o vyřešení problémů.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ ovládání klávesovou zkratkou

+ automatický start

+ možnost skrýt v informační liště

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (17,1 MB).

S programem KeyFreeze lze na určitou dobu uzamknout klávesnici a myš počítače. To se může hodit při vedení videohovorů například na Skypu či při sledování pohádek. Rychlé prstíky dětí již v tomto případě nebudou překážkou – pokud nenechají myš či klávesnicí na pokoji.

Po instalaci pro deaktivaci myši a klávesnice stačí poklikat na zástupce programu. Zpětná aktivace se provádí kombinací kláves Ctrl + Alt + Del a pak stisknutím klávesy Esc nebo stisknutím tlačítka Storno. Program se může hodit nejen jako obrana před dětmi, ale také třeba při čištění klávesnice či v jiných situacích, kdy je nežádoucí, aby periférie byly v provozu.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ deaktivuje klávesnici i myš

+ jednoduché na použití

- nelze měnit kombinaci kláves pro odemknutí

- vyžaduje instalaci NET Framework (nabídne automaticky)

75 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (498 KB).

Bezplatná verze komerčně nabízeného antiviru pocházejícího z Německa. Nechcete-li své zařízení nechat bez zabezpečení a ve Windows nedůvěřujete tomu integrovanému, zkuste tento nástroj.

Součástí jsou standardní funkce, jaké najdeme u každého běžného antiviru - pravidelné aktualizace či možnost naplánovat automatické spouštění testů počítače. Antivir umožňuje nastavit tři úrovně detekce a navíc částečně běží v cloudu, čímž tolik nevytěžuje systémové prostředky PC, ale pokud není PC připojeno k internetu, pracuje stále. Uživatelské rozhraní je k dispozici v angličtině nebo v němčině. Součástí jsou standardní funkce jako ochrana v reálném čase, pravidelné aktualizace či možnost naplánovat automatické spouštění testů počítače a také firewall. Po prvním nastavení navíc pracuje zcela automaticky a sám. Oproti placené variantě programu nenabízí antiphishingový filtr, antivirovou ochranu elektronické pošty ani ochranu před rootkity, ransomwarem a spywarem. Také neumožňuje vytvářet záchranná média.

Informace o programu Operační systém: Android, iOS, Mac Os X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ uživatelsky přívětivý antivir

+ snadný k nastavení

- instaluje Operu a mění výchozí browser

80 %