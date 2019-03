Triky pro Windows 10: lepší pořizování screenshotů a novinky v Edge

1. Jak nově pořizovat a upravovat screenshoty

Windows již nějakou dobu obsahoval program Výstřižky. Na ten nyní zapomeňte. Nově se díky aktualizaci Windows 10 October 2018 Update proměnil v program Výstřižky a skica. Jde o dlaždicovou aplikaci, která kromě klasického pořizování snímků obrazovky umí mnohem více. Změna je už jen v tom, že jde o samostatný program, spolupracuje s Windows Ink a spustit ho lze několika způsoby - tlačítkem z Centra akcí, klávesou Print Scrn (nutno aktivovat v Nastavení), klávesovou zkratkou Windows + Shift + S případně tlačítkem na stylusu (opět nutno aktivovat v Nastavení).

Novinkou je i to, že při pořizování screenshotu není nutné dělat pouze snímek celé obrazovky, ale je možné nastavit rovnou oblast pro záznam. Ten se navíc uloží do schránky Windows, a tak s ním lze bezprostředně po pořízení pracovat i v jiných aplikacích. K dispozici jsou dále nástroje jako tužka, zvýrazňovač, pravítko a guma sloužící k další úpravě či přidání popisků (text bohužel chybí).

2. Jak využívat nové klávesové zkratky Edge

Na konci loňského roku byla oznámena velká změna pro Microsoft Edge, a to sice přechod z jádra EdgeHTML na Blink, který používá například i Chrome. Nic to nemění na faktu, že tento browser je nadále vylepšován. Mezi poslední inovace patří nové grafické prvky v rámci Fluent designu – panely mají nový hluboký efekt, zvýrazňující aktuálně zobrazenou kartu. V nastavení (pod třemi tečkami) jsou nyní prvky pro snazší orientaci seskupeny do tematických bloků, některé z nich dostaly přiřazenu novou klávesovou zkratku (jsou zobrazené vedle jejich názvu).

Nové je nastavení výběru tlačítek napravo od adresního řádku či větší tlačítka pro otevření nového panelu či okna – usnadní to práci uživatelům na tabletech.

3. Jak na jump listy

Edge se dočkal i jump listů, tedy možnost vyvolat kliknutím pravého tlačítka na ikonu v hlavním panelu Edge často nebo naposledy otevřené stránky a některé z nich připnout. Užitečná funkce pro uložení stránek, či chcete-li karet na později, umí nově organizovat jednotlivé skupiny záložek podle jména. A v seznamu stažených souborů je konečně možné získat a zkopírovat odkazy, ze kterých byly soubory staženy, nebo otevřít složku, ve kterém se daný soubor nachází.

4. Jak ještě lépe číst v Edge

V Edge se nachází i stále populárnější režim čtení. Ten umožňuje naformátovat, či chcete-li upravit otevřenou stránku do speciální podoby, kdy je vhodnější k dlouhodobějšímu čtení. Pokud tuto funkci používáte, potom vás jistě potěší její nové možnosti přizpůsobení, zejména nová témata. Tam, kde má tento režim podporu z webových stránek, se v adresním řádku zcela vpravo aktivuje ikona knihy.

Po kliknutí na ni dojde k přeformátování stránky a v liště pro úpravu máte možnost dále měnit nastavení (například barvu pozadí stránky). Mimochodem, nově lze také zvýrazňovat předčítaný text s možností volby, kolik řádků má být takto zvýrazněno (maximum je 5).

5. Jak lépe využít Editor registru

Z vylepšení pro pokročilé uživatele zmiňme vylepšení Editoru registru. Ten umí nově našeptávat zadávané adresy. Tento panel se nachází nad stromovou strukturou v hlavním okně, a pokud do něj začnete psát název klíče, potom se podobně jako při vyhledávání na internetu objevují možné kombinace.

Nově se lze v editoru pohybovat i klávesovými zkratkami Ctrl + Backspace, nebo případně prostřednictvím Ctrl + Delete lze mazat poslední či následující slovo v řetězci.

6. Jak instalovat fonty pro všechny uživatele

Druhou novinkou určenou pro pokročilé uživatele či administrátory je další vylepšení podpory fontů. Písmo je nyní možné instalovat nejen pro aktuálně přihlášeného uživatele, ale také pro všechny uživatele. Stačí si vybrat jednu ze dvou dostupných voleb.