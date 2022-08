Cesta z města. Vyzkoušeli jsme technické vychytávky na víkend v přírodě

Co si budeme nalhávat, tento článek měl vyjít o pár týdnů dříve, ale stav skladů českých e-shopů a distributorů to viděl jinak. Nicméně úmorná vedra jsou snad za námi a teprve teď začne to pořádné víkendové vyrážení do přírody, na levněji pronajaté chaty a do prázdnějších kempů. A právě tam nejlépe využijete technické vychytávky do terénu, které jsme pro vás vyzkoušeli.

A které to jsou? Maličký mikroskop k mobilu, který se vejde i do kapsy u košile a stojí pár korun. Dalekohled k chytrému telefonu s wi-fi připojením a stonásobným přiblížením. Malý vlogovací kit s kvalitním mikrofonem a světlem, se kterým naplníte své sociální sítě i ze smartphonu. Skládací solární panel s powerbankou, se kterým jsme opravdu večer dobili prázdný tablet nebo telefon. Praktická tenoučká QWERTY klávesnice pro telefony i tablety, se kterou rychle sepíšete třeba zážitky z výletu. Odolný bezdrátový reproduktor s překvapivě kvalitním zvukem. Přenosný 4G/LTE modem s wi-fi routerem, se kterým připojíte všechna chytrá zařízení k internetu. A také gamepad, s nímž si lépe zahrajete videohry i na tabletu či telefonu.