Déšť jim nevadí. Toto jsou smartphonoví elegáni, na které si nepřijde

Pravděpodobně málokterého mobilního uživatele napadne vyřizovat si hovor během chůze lijákem, tedy pokud se zrovna sám neskrývá pod deštníkem. Avšak během drobného deště lze narazit na řadu jedinců, kteří si v danou chvíli již s vystavením telefonu kapkám vody starost nedělají. To se dá pochopit při velmi krátkém hovoru, kdy se vodou potřísněný telefon obratem otře dosucha a pravděpodobně se mu nic nestane. Spoléhat na to však nelze. Tedy ne v případě, pokud nedisponuje žádným stupněm odolnosti vodě. Stačí opravdu málo, třeba aby se voda dostala do nikterak neutěsněných míst jako třeba sluchátko, mikrofon či nabíjecí port, a daný uživatel si zadělá na problém.

Přitom na trhu je k dostání řada smartphonů, které splňují i onen potřebný minimální stupeň krytí zajišťující přístroji odolnost právě vůči dešti. Jde o stupeň krytí IPx3, který značí ochranu zařízení před vodní tříští, tedy kropením či deštěm. Konkrétněji jde o odolnost zařízení vůči svisle stříkající vodě při naklonění až 60° v množství 10 l/min. po dobu pěti minut. Jde o minimum, díky kterému se uživatel nemusí obávat, že by při vyřizování hovoru v dešti jeho telefon utrpěl. Vzhledem k tomu, že jde o prakticky jednu ze základních odolností, tak přístroje, které ji nabídnou, nestojí horentní sumy. Dají se pořídit již od pěti tisíc korun. Jde navíc o pomyslný bratrovražedný souboj o přízeň, všechny telefony totiž pocházejí z portfolia Xiaomi, byť se profilují pod různými značkami.