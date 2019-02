Do Česka míří nová značka notebooků. Huawei uvede hned tři modely

Společnost Huawei, která se u nás zatím prosazovala v oblasti mobilních sítí a telefonů, se nyní pokusí prorazit i se svými notebooky. Ty již prodává na řadě zahraničních trhů a my jsme vás s některými z nich seznámili, když jsme si je mohli vyzkoušet na některé ze zahraničních akcí.

Nyní to firma zkusí i u nás. Za svého portfolia na náš trh nejdříve vypustí trojici modelů určených pro denní nošení, které sází na menší rozměry a hmotnost. Nečekejte tedy výkonné herní stroje, které budou zvládat nejnovější grafiku v prémiových hrách.

Pojďme se blíže podívat na modely, které se v Česku objeví.

MateBook X Pro

Nejdražší bude model 13,9 palcový MateBook X Pro, o kterém se hovoří jako o konkurentovi MacBooku Air. Jeho vzhled je postaven na stejné ultrabookové filozofii a také nabízí vysoké rozlišení displeje, v tomto případě 3000 × 2000 (260 PPI) pixelů a jas 450 nitů. I díky poměru displeje k tělu, který činí 91 %, se vejde do velikosti 304 × 217 × 14,6 mm, což nijak nevybočuje v rámci této kategorie současných notebooků a vlastně ani hmotností 1,33 Kg. Nás model zaujal (když jsme si jej mohli vyzkoušet na loňském veletrhu v Barceloně) vyklápěcí kamerkou, kterou firma zabudovala mezi funkční klávesy.

VIDEO: Podívejte se na vychytávku klávesnice od Huawei Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Uvnitř se pak nachází procesor osmé generace Intel Core i7 8550U, kterému sekunduje nenáročná grafická karta NVIDIA GeForce MX 150 s 2GB pamětí standardu GDDR5. Samotný notebook pak disponuje 16 GB DDR3 2133MHz pamětí a 512GB SSD.

Huawei slibuje, že jeho 57,4 Wh baterie dokáže pohánět notebook až 12 hodin při přehrávání videa, 14 hodin u běžné práce nebo zvládne 15 hodin brouzdání na internetu.

Pro připojení audia slouží 3,5mm, dále je možné využít jeden USB-C a jeden Thunderbolt (USB-C) slot a jednu klasickou USB-A zdířku (USB3.0). Jinak je již téměř rok starý model vybaven čtveřicí mikrofonů a reproduktorů.

Firma si tento manažerský notebook cení na necelých 44 tisíc korun a hodlá zahájit jeho prodej u nás 18. března 2019.

MateBook 13

Huawei se vedle tohoto již téměř rok starého modelu chystá uvést i žhavou novinku v podobě 13" MateBooku 13. Ten se objevil na letošním veletrhu CES. Notebook má sice o něco slabší parametry než X Pro, ale zase výrazně nižší cenu, konkrétně necelých 23 tisíc korun. To z něj dělá mnohem zajímavější model co do poměru ceny a výkonu.

Místo 3K displeje tak zde firma využila rozlišení 2K 2160 × 1440 (200 PPI) pixelů a svítivostí maximálně 300 nitů. Rámečky nejsou tak tenké a poměr displeje ke zbytku přední části víka činí „jen“ 88 %. I proto pracuje s rozměry 286 × 211 × 14,9 mm a hmotností 1,28 kg.

V těle novinky je procesor Intel 8. generace (Whiskey Lake) i5-8265U s integrovanou grafikou UHD Graphics 620. Přístroj pracuje s 8GB 2133MHz DDR3 pamětí a 256GB SSD. Chlazení Shark Fin 2.0 slibuje zrychlení odvodu tepla o 25 % oproti normálním ventilátorům.

Pro připojení dalších periférií lze využít 2 USB-C porty (jeden s podporou DisplayPort). MateBook 13 má ještě 2 reproduktory a dva mikrofony.

Akumulátorová baterie má kapacitu 41,8 Wh.

MateBook D

Posledním modelem, který přijde v březnu do Česka, je MateBook D pro méně náročné uživatele, který bude stát necelých 20 tisíc korun.

Za tuto cenu Huawei nabídne 15,6 palcový notebook s Full HD (1920 × 1080 pixelů) rozlišením, jasem 250 nitů a rozměry 358 × 16,9 × 239 mm při hmotnosti 1,9 kilogramu. Poměr displeje ke zbytku předního víka je v tomto případě 83 procent.

Přístroj je vybaven čipem i5 sedmé generace a grafikou NVIDIA GeForce MX150. Jako uložiště slouží 128GB SSD a 1TB pevný disk, operační paměť pak tvoří 8 GB DDR3 modul.

Kapacita baterie je 43,3 Wh.

Není jasné, zda je to kompletní nabídka, kterou k nám hodlá Huawei dovážet. Více bychom se mohli dozvědět již zítra na tiskové konferenci firmy na veletrhu Mobile World Forum 2019 v Barceloně, odkud vám budeme přinášet informace o žhavých novinkách. Právě zde loni firma uvedla model X Pro.