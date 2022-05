Američané už si smějí opravit iPhone doma. Ale tak trochu po applovsku

Trvalo to „jen“ půl roku od doby, kdy společnost Apple oznámila, že nabídne kutilům možnost opravy vlastními silami podle návodu a s jí dodaným materiálem. Od konce dubna se tento plán dočkal naplnění. Zatím jen ve Spojených státech a u několika málo výrobků. Ještě v tomto roce by se této nabídky měli dočkat i zájemci v Evropě.

Konkrétně si nyní Američané mohou zažádat o náhradní díly k telefonům iPhone 12, iPhone 13 a třetí generace iPhone SE. Firma tak nyní podle svých slov nabízí asi dvě stě různých náhradních dílů, včetně nářadí na opravu. Lidé si tak mohou měnit rozbité displeje, degradované baterie, poškozené mikrofony a reproduktory, fotoaparáty, vibrační zařízení pro haptickou odezvu (taptic engine) nebo slot na SIM kartu.

Vyměněné součástky pak může domácí opravář vložit do dodané krabice a poslat k recyklaci zpět Applu, za což může dostat nějaké kredity. Posud to má logiku. Když se však podíváme na první zkušenosti, ne vždy to má ekonomický smysl. Zvlášť pokud chce zájemce využít i originální nástroje na výměnu.

Velkou nákladovou položkou je především speciální opravná sada, která figuruje v návodech Applu na opravu a kterou si může uživatel pronajmout na sedm dní za 49 dolarů (cca 1 200 korun), pokud si netroufne na opravu vlastními prostředky.

Na serveru MacRumours tak vypočítávají, že oprava baterie je stála 49 dolarů za sadu nářadí a 70,99 dolaru (asi 1 700 korun) za náhradní baterii a spotřební materiál. Po zaslání vyměněných dílů zpět jim bylo vráceno 24,15 dolaru (asi 575 korun) v podobě kreditu na další nákup. Ve výsledku je tak výměna baterie vlastními silami stála 95,84 dolaru (asi 2 270 korun).

„Ve srovnání s tím stojí výměna přímo od společnosti Apple 69 dolarů (zhruba 1 650 korun), takže není skutečně cenově efektivní si opravu provést sám,“ píše Juli Clover z MacRumours. Zajímavější je to v případě opravy s vlastním nářadím, kde kutil platí po odečtu ceny vrácených dílů 46,84 dolaru (zhruba 1 110 korun), ale to nářadí již musí mít. V tom případě ušetří oproti opravě přímo u Applu asi čtvrtinu částky, ale musí být šikovný a částečně si vytvořit postup výměny součástky, který odpovídá výbavě jeho dílny.

Dá se očekávat, že podobné ceny nasadí firma i v případě Evropy, jen povýšené o případné clo a DPH.

Uživatelé by také určitě ocenili rychlé rozšíření zařízení, které si budou moct doma opravit, zvlášť o starší modely, které opravu potřebují spíš než ty novější. „Ještě v tomto roce bude program zahrnovat také manuály, díly a nástroje pro opravy počítačů Mac s čipem Apple silicon,“ slibuje firma neurčitě.

Apple se zatím nevyjádřil, zda ho nový program domácích oprav vyjde finančně lépe než předchozí systém, o němž firma tvrdila, že na něm prodělává.

Společnost již loni v listopadu uvedla, že nebude zmenšovat počet certifikovaných opraven, kam si mohou zájemci v rámci záruky i pozáručního servisu donést své zařízení na opravu. Apple má nyní celosvětově víc než pět tisíc autorizovaných servisů (AASP) a díly, nástroje a příručky dodává dalším 2 800 nezávislým poskytovatelům těchto služeb.