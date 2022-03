Apple se vrátil zpět do Česka, Praha mu zjevně imponuje

Ač je v záběru žlutý taxík, tedy vůz v barvě typické mimo jiné pro řadu amerických měst včetně New Yorku, nebo i (již víc než deset let v New Yorku nepoužívané) semafory pro chodce s nápisy DONT WALK / WALK, tak spot na nový iPhone SE vznikal v Česku. Dokazují to některé detaily.

Tím prvním je midibus v barevném schématu typickém pro pražský dopravní podnik, byť se slovíčko Avenue svítící na informační tabuli za čelním sklem snaží navodit jiný dojem. Znaky DPP na přídi a boku midibusu navíc překrývá stylizovaný nápis City. Nicméně nezakryté zůstalo evidenční číslo, které prozrazuje, že tento konkrétní vůz je stále v provozu a byl nasazován třeba na linku 116 mezi stanicemi Dejvická a Jenerálka.

Druhou drobností je pak ze tmy vystupující nápis na budově v pozadí, jasně rozpoznatelný text „Knihovna“. Natáčelo se totiž před budovou Národní technické knihovny v pražských Dejvicích, a to konkrétně na křížení ulic Studentská a Technická. Tedy v místech, kde ani žádné semafory standardně nejsou, na místo tak byly dosazeny jen v rámci natáčení.

Kdyby přece jen ještě někdo pochyboval, tak se dají najít ještě další vodítka. Například vozy uvázlé v uměle vytvořené zácpě, které jsou striktně evropské produkce, včetně jasně rozpoznatelných modelů mladoboleslavské automobilky. Anebo muž v midibusu držící květinu – jde o nejvyššího českého herce Pavla Šimčíka. Dívkou, která si dlouhou chvíli v midibusu zpříjemňuje právě novým iPhonem SE, by pak měla být slovenská herečka maďarského původu Judit Bárdos.

A nejde o jediný nový spot, který se Apple rozhodl natočit v Česku. Tím dalším je klip představující pátou generaci iPadu Air. Třeba úvodní scéna odehrávající se v parku byla natočena v Kaizlových sadech v pražském Karlíně. Posléze se v ději přesouváme do středních Čech, a to konkrétně do krytého plaveckého bazénu na Mělníku.

V následující scéně je pak i přes rychlý pohyb kamery, který je pro tento spot charakteristický, na domě jasně rozpoznatelná smaltovaná tabule s označením ulice v provedení typickém pro Prahu. Poznáte konkrétní ulice, kterými muž prochází? A zastávku hromadné dopravy, na které se pak zastaví? Napište nám do diskuze.

Není to zdaleka poprvé, co se děj spotu Applu odehrává v Praze. V minulých letech se filmaři pohybovali třeba v okolí pražské Národní třídy, na Strahově, ve Vršovicích či na Karlově mostě. I tehdy nicméně stejně jako letos zavítali i do jiných českých měst a obcí, například do Žatce, Libochovic či Průhonic. Apple není nicméně jedinou zahraniční společností, která v Česku, potažmo v Praze natočila své reklamní spoty (více viz Česko se mobilním výrobcům zamlouvá, obzvlášť Applu).