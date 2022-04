Apple dál snižuje závislost na Číně. Výrobu iPhonu 13 spustil i v Indii

iPhone 13 se podle zdroje agentury Reuters vyrábí v místním závodě tchajwanského smluvního výrobce Foxconn, který se nachází ve městě Šríperumbudúr v jižním státě Tamilnád.

Apple přesouvá některé oblasti výroby iPhonů z Číny na jiné trhy včetně Indie, která je druhým největším světovým trhem s chytrými telefony. Americká firma zde plánuje také montovat tablety iPad.

Indie a země jako Mexiko či Vietnam se stávají stále důležitějšími pro smluvní výrobce dodávající americkým značkám, kteří se snaží snížit objem výroby v Číně. V roce 2020 přesun části výroby do jiných států zrychlil. Vliv na to měla jednak čínská opatření kvůli koronaviru, která mimo jiné na dlouhé týdny odstavila místní výrobní závody, tak obchodní válka mezi USA a Čínou (více viz Apple se bojí. Zrychluje přesun výroby iPhonů do Indie a Vietnamu).

Právě v souvislosti s koronavirovými opatřeními v Číně začal Apple v roce 2021 v Indii montovat pro místní zákazníky i tehdejší iPhony 12 (více viz Apple se pomalu stahuje z Číny. iPhony 12 začal montovat i v Indii). Současná „třináctka“ je v pořadí již čtvrtým modelem, který zde Apple nechává montovat. Tím prvním byl v roce 2017 model SE, jehož tehdejší výrobu pro Apple zajišťovala tchajwanská společnost Wistron, o dva roky později pak linky produkčního centra Foxconnu na území města Čennaí kompletovaly model XR z roku 2018.

O výstavbě továrny na výrobu iPhonů jednal Foxconn s indickou vládou už v roce 2015. Tehdejším důvodem bylo dosažení nižší ceny těchto telefonů na indickém trhu, kde Apple zaostával za konkurenčním Samsungem a domácími hráči. Indická továrna měla pomoci Foxconnu snížit negativní dopad růstu mezd v Číně, výrobní závod by byl také navíc blíž trhu, kde chtěl Apple růst.

Nicméně ani výroba v Indii není pro Apple zcela bezproblémová. V jihoindické továrně Foxconnu byla totiž na přelomu loňského a letošního roku na zhruba měsíc přerušena. Důvodem byly protesty zaměstnanců, které vypukly poté, co více než 250 v továrně pracujících žen, které bydlí na jedné z ubytoven, muselo být ošetřeno kvůli otravě jídlem. Provoz byl částečně obnoven 12. ledna (více viz Továrna na iPhony v Indii obnovuje výrobu. Kvůli protestům měsíc stála).

O rok dříve vypukly v jihoindické továrně spravované tchajwanskou společností Wistron zaměstnanecké nepokoje. Zhruba pět tisíc zaměstnanců továrnu vyrabovalo a poničilo. Spouštěčem nepokojů byly dlužné výplaty za několik měsíců a také povinnost pracovat přesčas. Kromě zaměstnanců se do rabování podle polici zapojilo i několik tisíc lidí, kteří v továrně nepracovali.

Apple není jediný, kdo se stahuje mimo Čínu

Kromě Applu svou výrobu do jihoasijských států přemístily v určitém rozsahu například i společnosti Google či Microsoft. Třeba Google v březnu 2020 informoval, že je připraven zahájit výrobu levného Pixelu 4a ve Vietnamu. Zároveň zmínil i plán vyrábět zde také tehdy teprve očekávaný top model Pixel 5.

Technologické firmy Čínu pozvolna opouští už delší dobu, jedním z důvodů jsou třeba i rostoucí mzdové náklady. Čínská pracovní síla není totiž již tak levná jako před lety, nevzrostly přitom pouze mzdy pracovníků na vyšších pozicích, ale i obyčejných dělníků. Jižněji položené asijské státy mohou být pro firmy navíc zajímavé i z hlediska jednodušší distribuce, do zbytku světa je to z nich blíže.

Továrny v Indii mají například i čínské Xiaomi či jihokorejský Samsung (více viz Největší továrnu na mobily má Samsung. Možná vyrobí i váš příští telefon). Lokální výrobní závody má Samsung třeba i v Brazílii, hlavní výroba však probíhá v továrnách ve Vietnamu. O vybudování produkčního centra v tomto jihoasijském státě před lety v souvislosti s již zmíněnou americko-čínskou obchodní válkou uvažoval i Foxconn.