Olympus končí s výrobou fotoaparátů, po 84 letech tuto divizi prodá

Společnost Olympus oznámila, že prodá divizi „Imaging“ fondu Japan Industrial Partners. Pokud půjde vše podle plánu, smlouvy by měly být podepsány do 30. srpna letošního roku, přinejmenším do té doby má výroba pokračovat.

Zda bude nový majitel ve vývoji a výrobě fotoaparátů řad PEN a OM-D pokračovat a v jaké podobě, zatím není jasné. Pokud to dopadne jako s notebookovou divizí společnosti Sony a značkou Vaio, kterou JIP odkoupil v roce 2014, není se na co těšit.

Dlouhé čtyři roky po změně majitele nevznikl jediný notebook, a když v roce 2018 uvedli nové modely, bylo oznámeno, že jsou určené výhradně pro asijský trh. A i když se loni několik modelů dostalo i do USA, o vstupu do Evropy se zatím oficiálně nemluví.



Společnost Olympus začala vyrábět fotoaparáty, včetně optiky pod značkou Zuiko, v roce 1936 a během let se etablovala mezi přední výrobce. Mezi milníky můžeme počítat první gastroskopickou kameru na světě pro vyšetření trávicího traktu, nebo uvedení fotoaparátů řady PEN s poloviční velikostí filmového políčka, které zahájily éru opravdu malých kompaktních fotoaparátů.



Stejnými vlastnostmi zabodovala v roce 1972 kompaktní zrcadlovka OM-1, oproti konkurenci byla znatelně menší a lehčí, mezi jeho slavné uživatele patří například český fotograf Josef Koudelka. V porevoluční době se mnozí na první dovolené vybavili kompaktními fotoaparáty řady µ (čte se mju), které v pozdějších letech bodovaly například částečnou voděodolností.



xD-Picture Card

V roce 1995 vydal své první kompaktní digitální fotoaparáty. Za vzpomínku stojí sázka na paměťové karty xD-Picture Card, které vyvinul spolu se společností Fuji a v roce 2002 uvedl na trh. Konkurence již o tři roky dříve vsadila na karty formátu SD, který společně vyvinuly společnosti SanDisk, Panasonic a Toshiba. A zatímco

SD card se stalo světovým standardem a používáme jej v podobě SDHC a SDXC dodnes, xD-Picture card fotografům působily vrásky až do roku 2009, kdy je firma opustila.

Olympius PEN E-P1 zahájil éru systému micro 4/3

V historii Olympusu nesmíme minout rok 2009, kdy uvedl kompaktní bezzrcadlovky nového formátu Micro 4/3 pod oprášeným modelovým názvem PEN. Spolu se společností Panasonic jsou dnes hlavními tvůrci tohoto systému. Vznikla tak populární kategorie malých a lehkých fotoaparátů s výměnnými objektivy.

Stejně jako ostatní firmy, Olympus těžce zasáhl nástup chytrých telefonů s kvalitními fotoaparáty, které doslova zlikvidovaly trh s levnými kompaktními přístroji. Trh se tak zásadně zmenšil, navíc do něj agresivně zasáhly i v oblasti fotografie ne úplně tradiční značky jako Panasonic, Sony nebo Samsung (ten s nimi v Evropě skončil v roce 2017).

S logem společnosti Olympus se tak možná budeme setkávat již jen na diktafonech a zvukových rekordérech, lékařském vybavení a specializovaných zařízení pro vědecká pracoviště a průmysl.