Kde sledovat olympiádu? Víme, kde bude nejlepší obraz a nejvíc přenosů

Zaměřili jsme se na služby IPTV, které jsou dostupné všem divákům s dostatečně rychlým internetem, do 10 mbit/s stačí na HD, do 25 mbit/s zpravidla na 4K rozlišení. A pokud jste někde na konci telefonního kabelu daleko od ústředny, můžete zvážit bezdrátové připojení, letní akce jsou tomu nakloněné (viz článek u kolegů z Mobil.iDNES.cz: O2 vrací velmi štědrou SIM s 100 GB dat. Překupníci za ni chtějí tisíce).

O tom, co IPTV/OTT služby televize přes internet nabízejí a jaké výhody a nevýhody jednotlivé služby mají, jsme psali ve velkém srovnávacím testu (viz Pohodlnější to nikdy nebylo. Velký přehled služeb televize přes internet).

U 4K rozlišení není příliš na výběr

Pokud vám v obýváku trůní moderní televizor se 4K rozlišením a větší úhlopříčkou, pak dává smysl sledovat hlavní disciplíny prostřednictvím kanálu Eurosport 4K, který v rámci IPTV vysílání přes internet nabídne pouze služba T-Mobile TV.

„Během olympijských her bude Eurosport 4K dostupný všem zákazníkům T-Mobile TV, od nejnižšího tarifu XS po XL,“ upřesnila na dotaz redakce Zuzana Svobodová.

Obraz bude kódován v HEVC (H.256) s datovým tokem 15–16 Mbit/s. Těšit se můžete i na vysoký dynamický rozsah HDR, ve standardu HLG. To jsou parametry naznačující velmi solidní podívanou.

Ke sledování potřebujete buď set-top-box a jakýkoli 4K televizor, nebo přijímač s operačním systémem Tizen (Samsung) či Android TV (Philips, Sony, TCL a další). Ani na webu, ani v aplikacích pro chytré telefony a tablety nebude 4K stream dostupný.

K dokonalosti olympijské nabídky T-Mobilu chybí rozšíření o sedm speciálních kanálů, které bude Eurosport z LOH odbavovat. Za nimi musíte jinam. Přesněji ke službám O2 TV nebo Vodafone TV.



Sedm olympijských kanálů navíc

„Mimořádně zařadíme v období od 23. července do 8. srpna všech sedm prémiových kanálů z rodiny Eurosport. Fanoušci tak mohou v O2 TV sledovat několik souběžně běžících přenosů a neuteče jim jediný moment z nejočekávanější události tohoto roku. Pop-up kanály Eurosportu, které se vysílají výhradně v HD kvalitě s originálním komentářem, najdou diváci v tarifech O2 TV Bronzová, Stříbrná, Zlatá a také ve všech předplacených tarifech O2 TV Sport Pack. Dané stanice s názvy Eurosport 3 až Eurosport 9 budou v O2 TV na EPG pozicích 600–606,“ odpověděl nám Jan Vavřík z tiskového oddělení O2.

„K dispozici bude sedm nově přidaných sportovních kanálů, které nabídnou 24 hodin denně živé přenosy a záznamy soutěží. Spolu s kanály Eurosport 1 a 2 tak televize od Vodafonu bude olympiádu přenášet na celkem devíti programech a diváci je všechny mohou sledovat, aniž by zaplatili korunu navíc,“ vysvětlila Kateřina Šantorová ze společnosti Vodafone.

U ostatních služeb se žádné zásadnější olympijské změny nechystají.

Drobnosti a nebo nic

„V aplikaci Skylink Live TV bude vytvořena speciální navigační lišta ‚Olympiáda 2021‘ pro příjemnější a snadnější orientaci zákazníků, kde budou odkazy na jednotlivé přenosy z OH. Tato lišta bude dostupná jak na úvodní stránce, tak v sedmidenním archivu v sekci Doporučujeme v záložce Sport,“ prozradil nám Marek Němec z WS Czech, která Skylink na českém trhu zastupuje.



Sportovní balíček O2 TV za 65 korun měsíčně Až sedm souběžně běžících přenosů nabídne sportovní balíček O2 TV. S členstvím v iDNES Premium ho můžete získat za 65 Kč měsíčně.

U služeb Telly (dříve Digi) a Kuki se nemění nic.



„V rámci olympiády neplánujeme žádnou speciální akci. OH budeme vysílat na standardních HD kanálech Eurosport a ČT sport“, odpověděl nám vedoucí marketingu Telly.cz Jan Schoppel.

„Diváci Kuki budou moci přenosy z LOH v Tokiu sledovat v HD kvalitě na kanálech Eurosport 1, Eurosport 2, ČT Sport nebo na slovenské veřejnoprávní televizi RTVS,“ vyjmenoval možnosti Lukáš Pazour z televize Kuki.

Nejužší nabídku přenosů nabídne Lepší.TV.



„V nabídce Lepší.TV Eurosporty nemáme, u nás zákazníci budou moci olympiádu sledovat na stanicích České televize. Výhodou, kterou nabízíme, je možnost sledování ČT4 Sport přesně 30 dní zpětně a také lze jednotlivé disciplíny neomezeně nahrávat,“ říká Markéta Kotásková z Lepší.TV.



A jak to je s Eurosport Player?

Vlastní streamovací službu nabízí přímo Eurosport, za 129 Kč na měsíc, nebo 639 Kč na rok si můžete předplatit sledování sportovních kanálů na mobilním zařízení, webovém rozhraní služby, nebo kompatibilních televizorech.

Eurosport Player ve verzi pro Android. Informační výbava je zatím poněkud tragická, pořady se jmenují prostě „Olympijské hry“.

„Mohu potvrdit, že na Eurosport Playeru budou dostupné všechny speciální programy Eurosportu, tedy Eurospot 3-Eurosport 9 a také verze Eurosport 4K,“ odpověděla nám Michaela Celárková z agentury Medialist, která Eurosport komunikačně zastupuje.



Na televizní obrazovku dostanete obsah Eurosport Playeru nejsnadněji u modelů s funkcí Google Chromecast, sledování pak ovládáte z aplikace v chytrém telefonu. Televizory Samsung mají vestavnou aplikaci Eurosport Player, ale jak nám potvrdil David Sahula z českého zastoupení, aplikace aktuálně nabízí všechen obsah pouze v rozlišení 720p.