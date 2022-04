Bronzu si ceníme, ale chtěli jsme být výš, říká kouč libereckých volejbalistek

Volejbalový klub žen Dukla Liberec má krátkou historii. Vznikl teprve před pěti lety a kromě kvůli covidu předčasně ukončené předloňské sezony už vybojoval jednou titul, dvakrát bronz a napevno si tak vydobyl příslušnost k české elitě. „Samozřejmě je to úspěšná pětiletka, získali jsme medaile v extralize i Českém poháru, ale chceme být dál pořád lepší. Je vidět, že patříme dlouhodobě ke špičce českého ženského volejbalu a jsem rád, že třeba v letošní sezoně tady už hrály odchovankyně a další mladé holky a ještě o to lépe pro nás ta budoucnost vypadá,“ podotkl Libor Gálík, trenér volejbalistek VK Dukla Liberec.

Po loňském zlatu jste v extralize získali bronzové medaile, mají pro vás trochu hořký nádech?

Určitě. Měli jsme větší ambice a celá sezona vypadala dobře. Základní částí jsme díky širokému kádru procházeli v pohodě, ale možná až moc v pohodě. To se možná projevilo v tom prohraném semifinále, kde se to během deseti dnů trochu zlomilo a které ten dojem trochu kazí. Ale nakonec jsme fakt rádi a ceníme si toho, že to pro nás skončilo bronzem, i když jsme chtěli být výš.

Vraťme se k prohranému semifinále 1:3 na zápasy s Prostějovem. V čem byla s odstupem času hlavní příčina vyřazení?

Jednoznačně to bylo o útoku, na kterém jsme byli v té sérii prostě horší. Bylo tam hodně aspektů, které k tomu přispěly, což už jsme si vyhodnotili. Na druhou stranu si z tohoto vyřazení bereme do budoucna obrovskou zkušenost v tom smyslu, že celá sezona může být velmi dobrá, ale během deseti dnů se to může celé překlopit. Měli jsme krásný příklad předtím v hokejové extralize, kdy Mladá Boleslav vyřadila v play off favorizovaný Hradec Králové. Říkali jsme si to a stalo se nám to samé, když jsme jako vítězové základní části vypadli s pátým Prostějovem. Tohle si my jako realizační tým, i holky, dobře zapamatujeme do dalších sezon.

Je to otřepaná fráze, ale ukázalo se, že základní část a následné play off jsou jiné soutěže?

Je to velká pravda. My jsme základní část vyhráli, Prostějov v ní byl spíš pořád jakoby vzadu, ale po Vánocích výborně doplnil kádr, koupil dvě velmi dobré hráčky, další se vyléčily a tým šel postupně nahoru. Podle mě tu semifinálovou sérii nakousl v náš neprospěch hned ten první domácí zápas, ve kterém jsme vyhráli první set, ale pak jsme najednou začali prohrávat a nevěděli, co se děje. A to jsou, jak už jsem zmínil, ty zkušenosti, které si budeme do dalších let pamatovat a pomůžou nám v nich.

Po loňském zisku titulu jste si premiérově zahráli prestižní skupinu Ligy mistryň. Co vám těch šest zápasů s elitními nejen evropskými, ale i světovými kluby Novarou, Dynamem Moskva a THY Istanbul dalo, i když jste je všechny prohráli?

Hlavně velkou zkušenost a rozšířilo nám to obzory, protože tyto mančafty jsou úplně někde jinde. Nebyly to sice od nás úplně propadáky, pokud se podíváme na počty získaných míčů v těch prohraných setech, a v určitých pasážích jsme byli schopní hrát se těmito soupeři i dobrý a vyrovnaný volejbal, ale stejně to prostě bylo jako nebe a dudy. Byli jsme samozřejmě rádi za každý ten zápas a vygradovalo to tím, že jsme doma proti Istanbulu urvali dva sety a získali bod.

Celou sezonu se týmu vyhýbala zranění, ale naopak jste museli zásadně řešit klíčový post nahrávačky. Přípravu jste zahájili s dvojicí Kubínová-Poddaná a Ovečková, ale časem je nahradilo ukrajinské duo Skrypaková - Dubianská...

...Kubínová-Poddaná, na které jsme chtěli hru stavět, nakonec kvůli zranění ani tu přípravu nezahájila, což byl pro nás velký zásah, a druhá nahrávačka Ovečková v polovině sezony projevila zájem odejít. Tak jsme museli dvakrát reagovat, nejprve jsme získali Ukrajinku Skrypakovou, a pak její krajanku Dubianskou. Obě holky měly už dost zkušeností, pomohly nám, byla vidět jejich kvalita a síla, bohužel ta strašná situace na Ukrajině je určitě nějak zasáhla a nebyly v důležitých chvílích sezony logicky úplně v pohodě.

Už máte jasno o změnách v kádru pro příští sezonu?

Jasné je zatím jen to, že právě obě ukrajinské nahrávačky u nás skončí a jednu novou nahrávačku už máme. Jde o mladou členku holandské reprezentace a věřím, že jsme v jejím případě získali obrovskou kvalitu. Další možné odchody a příchody jsou zatím v řešení. Teď naberou jednání rychlý spád a pokud gró kádru zůstane, určitě doplníme tým jednou nebo dalšími našimi juniorkami, než abychom sháněli předražené cizinky.