Liberecký kouč: Je to pro nás velké zklamání, ambice jsme měli ty nejvyšší

Severočešky, které se ve veledůležitém duelu musely obejít bez své nejúdernější hráčky, slovenské univerzálky Kvapilové, přitom vlétly do zápasu parádně. První dva sety vyhrály a vypadalo to, že si vynutí páté rozhodující utkání. Pak ale převzaly režii nadšeně bojující volejbalistky Prostějova. Srovnaly stav setů, tie-break poté ovládly 15:11 a oslavily nečekaný postup do finále.

„Utkání jsme začali výborně, ale pak jsme se dostali do útlumu, hlavně na útoku, a už jsme nebyli schopni se prosadit. Právě ten útok rozhodl celou sérii, Prostějov na něm byl prostě lepší, my slabší,“ řekl Libor Gálík, kouč žen Liberce. „Je to pro nás velké zklamání, protože ambice jsme měli ty nejvyšší.“

Volejbalistky Dukly tak místo očekávaného finále budou bojovat jen v sérii o třetí místo, v níž narazí na horšího z dvojice KP Brno - Olomouc, kde je stav na zápasy 2:2.