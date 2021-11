Už pátá extraligová prohra. Volejbalisté liberecké Dukly se dál trápí

Domácí přitom rozehráli zápas ve své hale parádně, v prvním setu vedli už 18:11, jenže pak se zasekli a hosté je dotáhli. V dramatické koncovce Liberečtí promarnili čtyři setboly a sadu ztratili. V dalším průběhu už dokázali vyhrát jen jeden set a nezískali tak ani bod.

„Je to velké zklamání, proti Brnu jsme s body počítali. Utkání jsme si prohráli prvním setem, kdy jsme to měli krásně rozjeté, ale koncovku jsme prostě zase psychicky nezvládli. Musíme už konečně něco změnit, protože takhle to dál nejde,“ zlobil se blokař a kapitán Dukly Jakub Veselý.

Ve velké nepohodě hrající volejbalisté Liberce vstoupí tuto středu zápasem v polském Belchatówě do 3. kola Poháru CEV.