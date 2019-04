Volejbalistky Sluková a Hermannová první duel po pauze zvládly

Světové jedničky z jednoho týdne minulého roku Hermannová a Nausch Sluková jsou poprvé v akci od 19. srpna, kdy ve finále Světového okruhu v Hamburku prohrály až v boji o titul. Od té doby Nausch Sluková dlouhodobě léčila rameno.

„Podstatné je vrátit se tam, kde jsme loni začínali, soustředit se na správné věci a znovu navodit stejnou míru koncentrace. To nám přineslo úspěch,“ nabádal své svěřenkyně trenér Simon Nausch, manžel Slukové, před cestou do Číny. „Musíme si všechno pokaždé znovu zasloužit a využít sebevědomí z loňska. Ale samo o sobě nám to nic nevyhraje,“ mírnil Nausch před návratem přehnaná očekávání.

Loni totiž Hermannová s Nausch Slukovou vyhrály dva turnaje, mimo jiné major ve Vídni, a v žebříčku byly jedničkami. „Loni jsme si věřily, ale nemohly jsme se bohužel na té vlně držet. Teď musíme zase všechno vybudovat,“ uvedla Nausch Sluková.

Proti Ukrajinkám v Sia-menu vyhrály první set 21:13 a ve druhém soupeřkám povolily jen o tři body více. V souboji o prvenství a přímý postup do druhého kola se v pátek střetnou s německým párem Bienecková, Schneiderová.

Po turnaji v Číně mají Nausch Sluková s Hermannovou v plánu akci v Kuala Lumpuru a za měsíc se představí v Ostravě, kde budou obhajovat titul. „Ostrava je důležitá, ale chci první tři čtyři turnaje držet holky v klidu, krotit je,“ řekl kouč Nausch.