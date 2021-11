Máme nabito, říká Hermannová o nově složeném beachvolejbalovém týmu

„Hlavně chceme hrát ostré zápasy, abychom zjistily, jak nám to půjde, jak jsme na tom herně, abychom věděly, co budeme muset vypilovat,“ řekla česká beachvolejbalová jednička, odchovankyně TJ Ostrava, Barbora Hermannová.

Měly jste hned jasno, že do Brazílie poletíte?

Náš trenér zvažoval, jestli to má smysl, protože jsme v přípravě nezvládli udělat všechno, co plánoval. Výsledek pro nás nebude směrodatný, spíše budeme chtít získat informace o našem týmu a zkusit si zahrát proti nejlepším světovým hráčkám. Okusit, jak by to později na velkých turnajích mohlo vypadat.

Poté, co se vaše spoluhráčka Markéta Nausch Sluková rozhodla přerušit kariéru, oslovila jste Marii-Sáru Štochlovou. Byla pro vás jedinou volbou?

Sledovala jsem, co se na českém písku děje, kdo jak hraje, jaké má výsledky. Měla jsem dva tři tipy, ale Maruška byla od začátku asi ten největší. Viděla jsem v ní mladý energický talent, který se dá ještě hodně tvarovat. Líbila se mi její energie, bojovnost, cílevědomost. Když jsme se o tom bavili v týmu s Markétou a Simonem (trenér Nausch), tak i jim přišla jako jedna z nejlepších.

Jak vám to spolu půjde, jste si zkusily na srpnovém mistrovství Evropy ve Vídni, kde jste skončily osmé. Byla jste spokojená?

Jen mě to utvrdilo, že je to dobré rozhodnutí. Vyzkoušela jsem si, jaké to je, stát s ní na hřišti. Přišlo mi, že bychom se mohly sejít po lidské i herní stránce. A i když jsme obě blokařky, budeme se moci v poli nějakým způsobem vystřídat. Ale je možné, že v poli bude více bránit Maruška, protože ukázala, že je na hřišti rychlá a baví ji to.

Kdy jste měla jasno, že Štochlovou oslovíte?

Intenzivně jsem novou parťačku začala řešit po Tokiu (Češky na olympiádu odletěly, ale kvůli koronavirové nákaze nemohly hrát - pozn.). A jasno jsem měla někdy v polovině srpna. Jen jsem čekala, až Máří dohraje sezonu se svou parťačkou (Martinou Williams).

Máte i nového trenéra, Argentince Sebastiana Menegozzu. Jak jste se potkali?

Přivedla jsem ho já, protože ho znám ze světovky, vím, jaké má zkušenosti. Vedl nejlepší slovenský tým, trénoval Němky a minulé tři roky Španělky (Fernándezu Steinerovou a Baquerizu McMillanovou), s nimiž byl i na olympiádě.

Nejsou Španělky naštvané, že jste jim ho přebrala?

Slyšela jsem, že se holky budou rozcházet, protože jedna z nich by ráda měla rodinu. Měla jsem tušení, že bude volný, a jelikož se mi jeho tréninky na různých soustředěních i Světové sérii líbily, tak jsem ho oslovila. Potřebujeme někoho, kdo má zkušenosti z velkých turnajů.

Marie-Sára Štochlová s trenérem souhlasila?

Maruška mi v tom dala úplnou svobodu a důvěru. I když, jak jsem se jí na to po sezoně ptala, měla jsem už Sebastiana víceméně domluveného. Prezentovala jsem ho jako součást našeho možného týmu a ona souhlasila. A ten nápad se líbil i lidem ve volejbalové federaci.

Teď se hlavně potřebujete sehrát, že?

Ano, a to nějakou dobu trvá. Nedá se říct, zda to bude měsíc, dva, půl roku. Maruška se teprve s turnaji Světové série seznamuje, i když jich několik v létě objezdila. Ale neodehrála jich tolik na té nejvyšší úrovni, nesetkala se s tolika top týmy jako já. Před námi je spousta tréninků, abychom se sehrály, naladily, poznaly se v různých situacích a věděly, jak na tu druhou reagovat, když dojde k nepříjemným situacím, jak si nahrávat. Každá jsme jiná. Ale přijde mi, že máme nabito, a bude fajn to v přípravě využít. Obě se chceme učit nové věci a obě nás to baví.