Hermannová a Nausch Sluková jsou v jednom družstvu. Bojují za Česko

„Máme trochu štěstí, že jsme v jedné ze čtyř čtyřčlenných skupin, protože v dalších třech je pět družstev,“ uvedla Barbora Hermannová. „Na druhou stranu ve Skotsku asi bude docela chladno, takže žádná hitparáda.“

A co říká sokyním?

„Největšími budou Polky, jejichž týmy jezdí světovky v kategoriích future a challenger. Jsou to zkušené holky, které už toho mají spoustu za sebou. S jedněmi z nich jsme nedávno v Uberlandii i trénovaly. Jednoduché to nebude,“ zmínila Hermannová dvojice Jagoda Gruszczynska – Aleksandra Wachowicz a Katarzyna Kociolek – Marta Lodej.

„Za to o Skotkách a Belgičankách moc nevíme, protože se na světovce nepohybují,“ dodala Markéta Nausch Sluková.

Jak se vůbec pohár hraje?

Každá dvojice odehraje jeden zápas a v případě, že bude stav 1:1, rozhodne zlatý set, který bude jen do patnácti bodů.

„K němu může nastoupit kterýkoliv ze dvou týmů. Hrát případně jeden takový set bude největší změna oproti klasickému turnajovému režimu,“ řekla Barbora Hermannová. „Co se týče stresu je to trochu náročnější turnaj.“

Marie-Sára Štochlová se těší s Barborou Hermannovou z bodu.

Markéta Nausch Sluková upozornila, že systém je poměrně unikátní. „Žádný jiný turnaj v Evropě ani ve světě se takto nehraje,“ podotkla. „Je to jiné, ale hezké, protože mám možnost přičichnout k většímu týmu. Je to takový návrat ke kořenům, kdy jsme hrávaly šestkový volejbal.“

Hermannová a Nausch Sluková už mají s tímto způsobem olympijské kvalifikace zkušenosti, jelikož si díky tehdejšímu Kontinentálnímu poháru, když ještě hrály spolu, vybojovaly místo v Rio de Janeiru.

„Pamatuji si, že ten systém byl velmi zvláštní a tvrdý. Hrát zlaté sety bylo brutální, protože končí opravdu rychle a náš trenér nám neustále připomínal, abychom se nesoustředily na výsledek a bojovaly až do konce. Psychicky to bylo velmi těžké,“ připomněla Nausch Sluková.

Pro české beachvolejbalistky je Pohár národů zřejmě jediná šance, jak se na olympiádu dostat, protože z olympijského žebříčku se do Paříže dostane jen 17 týmů.

„Probojovat se do Paříže přes žebříček bude velice náročné, takže pohár je jednou z možností, jak uspět. Proto ho bereme vážně,“ uvedla Hermannová.

„Pro nás to je zásadní turnaj ohledně vstupenky na olympijské hry,“ potvrdila Nausch Sluková. „S Helčou jsme se daly dohromady pozdě. Kvalifikace už běží a my se stále sehráváme, takže nám utíká čas. Do Skotska tak jedeme v plné polní s jasným cílem postoupit do finálového kola.“

Pohár národů hrají také muži. České mužstvo, které budou pravděpodobně tvořit Kryštof Jan Oliva – Tadeáš Trousil a Jakub Šépka – Tomáš Semerád, se 10. a 11. června utká s Francii, Portugalskem, Maďarském a Severním Irskem. Místo zatím šéfové Evropské volejbalové konfederace (CEV) neurčili.