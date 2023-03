Hermannová se Štochlovou vybojovaly bronz na King of the Court v Miami

Plážové volejbalistky Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou získaly na turnaji série King of the Court v Miami bronz. Do finále akce hrané v netradičním vyřazovacím formátu postoupili i Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, ale v něm vypadli jako první a obsadili páté místo.