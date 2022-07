Chceme riskovat. Kouč zve do Hradce na mistrovství Evropy sedmnáctek

Jím vedená česká reprezentace kadetek tu zápasem s Nizozemskem vstoupí do letošního mistrovství Evropy.

Následující téměř dva týdny bude v Hradci k vidění budoucí výkvět evropského ženského volejbalu a české kadetky v něm pod Klárovým vedením zdaleka nechtějí hrát druhé housle.

Šampionát začíná už v sobotu. Nastoupí český tým v nejsilnější sestavě?

Dobrá otázka. V této kategorii je to trošku jako na horské dráze. Já chystám jedno velké překvapení, které se dozvíte zítra. Dneska v noci jsem si to jenom potvrdil, protože dva dny nespím a stále přemýšlím, jak nejlépe to postavit. Postavím to na emočním výkonu a půjdu při tom trošku do risku.

Program ve skupině je náročný, sehrajete pět zápasů v šesti dnech. Jak velký nápor je to na tuhle věkovou kategorii?

Poslední tři měsíce jsme trénovali i devatenáct dní v měsíci, takže si myslím, že i díky kondičnímu trenérovi Danu Červenkovi jsou holky fyzicky dobře připravené. Nejde tolik o fyzičku, holkám je patnáct šestnáct let, takže fyzicky to zvládnou. Je to o nastavení v hlavě.

Mohli jste si vybrat prvního soupeře, volba padla na Nizozemky. Proč?

Trénovat jsme je ještě neviděli, ale já tam mám úzké kontakty, protože jsem čtrnáct let bydlel v Belgii. Tím pádem mám zmapované Belgii i Nizozemsko. Vybral jsem si je proto, že loni nebyly na mistrovství Evropy, takže s tímto formátem soutěže ještě nemají žádné zkušenosti. Druhým podstatným faktorem bylo, že hrají podobným stylem jako my. Je tam málo ulejvek, hrají to velmi rychle a dynamicky.

Ještě něco rozhodlo právě pro tyto soupeřky?

Také nejsou vysokého vzrůstu, což je psychologický efekt. Když by holky šly do prvního duelu a všechny soupeřky měly přes 190 centimetrů, tak by se mohly trošku zaleknout. Tady by ale měla být výšková převaha na naší straně, podle mě je to důležitý psychologický efekt. Já na to věřím.

Vedle nich máte ve skupině ještě Německo, Chorvatsko, Srbsko a Bulharsko. Co říci k těmto družstvům?

Všechna jsou v evropském ženském volejbale pojmem. Myslím, že první tři zmiňované výběry, tedy Nizozemsko, Německo a Chorvatsko, jsou hratelné. Srbsko a Bulharsko už jsou trošku někde jinde. Sice nepatříme mezi favority, ale hrajeme doma a doufám, že můžeme hrát s každým,

Jaké jsou ambice českého družstva? Co by bylo pro vás úspěchem?

Samozřejmě, že každý máme své medailové sny, ale jsem realista. Hlavním cílem je postup ze skupiny a umístění do sedmého místa, které by pro nás znamenalo účast na mezinárodní olympiádě dětí a mládeže.

Na co bude vámi vedené české družstvo v zápasech nejvíc spoléhat?

Věřím, že naší silnou zbraní bude servis. Také mě těší, že i když český volejbal obecně bojuje s nedostatkem kvalitních nahrávaček, my máme v této kategorii dvě tři, které jsou do budoucna příslibem pro seniorskou reprezentaci.

Hrajete na domácí palubovce, na co byste chtěl fanoušky pozvat?

Diváci musí být připraveni na to, že v této kategorii se hodně chybuje. My to máme postavené na servisu, budeme ho riskovat. Doufám, že nám fanoušci některé chyby prominou, ale dnešní moderní volejbal je o risku. Chceme riskovat a zároveň si věřit. Chtěl bych příznivce pozvat na mladickou nerozvážnost, protože věřím, že se z toho naše hráčky - s prominutím - nepodělají a diváci uvidí radost ze sportu a zvlášť z volejbalu.

Nijak se netajíte tím, že Hradec pro vás osobně má hodně velký volejbalový význam...

Hrál jsem tu tři roky první ligu. Tahle hala je specifická svou délkou a já doufám, že pro nás bude velkou výhodou. Soupeřkám by zpočátku měla dělat problém orientace v prostoru, náš servis je nepříjemný a hala by nám v něm měla pomáhat.