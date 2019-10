Je to paráda porazit mistra, radoval se ostravský univerzál Dvořák

„Je to paráda porazit mistra,“ radoval se ostravský univerzál Jakub Dvořák. „Dobře jsme se na utkání připravili. Celý týden jsme výborně trénovali počínaje servisem, což se ukázalo v zápase. Byl to jeden z našich nejlepších výkonů za dvě sezony, co hraji extraligu.“

Ostravský kapitán a smečař David Janků čekal, že silného protivníka potrápí. „Ale že vyhrajeme tak suverénně, to ne,“ přiznal- O to více ho mrzí předešlá prohra v Brně 1:3. „Tam jsme měli velkou podporu našich fanoušků, odehráli jsme celkem dobrý zápas, ale nechali jsme Brňany rozjet,“ připomněl.

Co tedy vstup do sezony Ostravským, kteří obhajují extraligový bronz, ukázal? „Že můžeme porazit každého, ale s každým i prohrát,“ smál se David Janků.

„Nechci předbíhat, na nějaké závěry je brzo, ale Dejv to shrnul trefně. Tu výhru nad Českými Budějovicemi musíme brát pokorně,“ upozornil ostravský trenér Jan Václavík. „Máme za sebou třetí zápas. První v Příbrami (vyhráli 3:2, byť první dva sety ztratili – pozn. red.) nebyl nic moc, druhý nebyl špatný, ale Brno nás předčilo volejbalově i chutí jít za vítězstvím, a teď jsme zahráli super zápas doma. Doufám, že jsme si tak trochu ukázali, jak by to u nás mohlo vypadat.“

Takže také v této sezoně by Ostrava měla být silná především ve své hale? „Hodně nám to pomáhá,“ potvrdil David Janků. „Je vidět, že každý chce, nikdo se nevykašle na žádný balon. Domácí prostředí nás žene dopředu.“

Ostravští proti Českým Budějovicím hráli naprosto soustředěně, agresivně a těžili především s výborného servisu. Ten vycházel i Davidu Janků, byť v minulé sezoně se do něj začal pořádně trefovat až kolem Vánoc... „Doufám, že do Vánoc se to ještě zlepší,“ smál se smečař.

Velkou sílu na podání ukázali všichni hráči. Od druhého setu i blokař Mariusz Marcyniak. Díky němu se domácí ve druhé, dlouho vyrovnané sadě utrhli do pětibodového náskoku 20:15 a ve třetí otočili stav z 8:11 na 14:11.

„Hráli jsme dobře, ale je to jeden zápas z dvaadvaceti v základní části,“ upozornil trenér Václavík. „Ještě nás toho čeká hrozně moc. Ukázali jsme ale, v čem by mohla být naše síla.“

V podání? „Ano, ale nejen v něm,“ odpověděl Jan Václavík. „V tom, že budeme hrát agresivně ve všech činnostech. Samozřejmě jde o servis, ale i o obranu a důležité je obrovské zaujetí. Bez něho jsme poloviční.“

Posily do mužstva zapadly

V pondělním duelu si Ostravští dokázali, že se nezlomí, když je soupeř dostane pod tlak. Nápor hostů zvládli ve druhém a obzvlášť ve třetím setu. „Důležité bylo, že jsme vydrželi být trpěliví, agresivní a přišlo to. Ostravsky řečeno, to vítězství je pro nás fajne,“ řekl Václavík.

Před sezonou Ostravští získali polského blokaře Mariusze Marcyniaka a slovenského reprezentačního smečaře Jakuba Ihnáta.

„Hned jsme si s oběma sedli,“ řekl David Janků. „Parta je skvělá jako loni. Věřím, že nám kluci pomůžou, což se ukazuje. Kuba je dobrý přihrávač, Mariusz má i dobrý servis, což ukázal s Budějovicemi. Ve druhém a třetím setu nás vytáhl z bryndy a zařídil rozhodující náskok.“

Podle trenéra Václavíka je na hodnocení posil ještě brzo. „Ale z pohledu utkání s Budějovicemi je vše super. Tam hráli všichni dobře s podporou lavičky, která zápas výborně prožívala,“ podotkl kouč.

Ostravští už ve čtvrtek od 17.00 nastoupí ve Zlíně, který je zatím bez bodu poslední. „Musíme hrát pořád jako proti Budějovicím,“ uvedl Jan Václavík. „Pokud ne, tak za to budeme platit. Musíme být semknutí a v naší hře musí být zaujetí. Bez toho můžeme prohrát s každým.“