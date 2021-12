Plážovým volejbalistům Šépkovi se Semerádem bronz z MS do 21 let unikl

Plážoví volejbalisté Jakub Šépka s Tomášem Semerádem se jako první Češi po 18 letech probojovali do semifinále světového šampionátu do 21 let. Na medaili však nedosáhli, v dramatickém souboji o bronz podlehli v Thajsku ruskému páru Dmitrij Vereťuk, Alexej Archipov 26:28 a 19:21.