Hrochův program: dva týdny v Olomouci a pak směr reprezentace

„Loni v době mé nepřítomnosti vedl tým asistent Lukáš Míček, letos bude tuto roli zastávat nový asistent Jakub Brečka, který zároveň trénuje mládež,“ vysvětlil Hroch, jenž se vrátí ještě před začátkem extraligy.

I přes komplikace ale vyhlíží vysoké cíle. „Nevím, kdo bude před námi nebo za námi, ale my znovu míříme do semifinále,“ velí. Podmínky k tomu má na začátku přípravy ideální. Na úvodním tréninku se mu hlásilo deset děvčat. „To už tu dlouho nebylo,“ usmál se. „Ať už kvůli covidu, nebo problémům s vízy. Loni jsme měli v družstvu sedm národností, letos jenom pět, takže je to malinko lehčí.“

Postrádá pouze novou letní akvizici, slovenskou blokařku Katarínu Körmendyovou, jež si plní reprezentační povinnosti na kvalifikaci na mistrovství Evropy. „Zbylé holky jsou pouze v širších reprezentačních výběrech, takže mohou trénovat. Je to výhoda nejen pro mě, ale i pro našeho kondičního kouče, který si může holky načíst už od začátku sezony,“ povídal Hroch.

Klub kromě Körmendyové představil další tři posily. Brazilskou nahrávačku Anu Flávii Galvaovou, která působila na Slovensku a mezitím si „odskočila“ pro mistrovský titul do Španělska, srbskou univerzálku Milanu Rajličovou a smečařku či univerzálku Adélu Borovcovou, jež pod Hrochem působila dva roky ve Šternberku.

V týmu bude jednou ze tří smečařek. „Loni to bylo stejně. Může se to zdát málo, ale musíme se dívat i na finance. Máme levnější tým než loni. To však neznamená, že budeme mít nižší ambice. Řekl bych, že družstvo nepostrádá na kvalitě. Je pravda, že sezona je náročná, hraje se dost často – čtvrtek, sobota i o Vánocích. Snažili jsme se přivést hráčky spíše mladšího věku, aby zátěž vydržely. Pokud bude hráčská krize, budeme ji řešit, až nastane,“ objasnil padesátiletý trenér.

VK UP Olomouc bude i nadále blízce spolupracovat s extraligovým Šternberkem, odkud loni při zdravotní krizi vypomáhala Karin Lazárková. Univerzálka narozená v roce 2004 zanechala v Olomouci dobrý dojem, na přípravě se však nehlásila. Nastoupí za UP znovu? „To je dotaz na trenéra Šternberka. My jsme za spolupráci rádi. Mělo by to být tak, že Šternberkem projdou mladší hráčky, jež se mohou v budoucnosti objevit u nás,“ pravil.

Klub opustila i smečařka Jessica Silva, jež se přesunula do Prostějova, který získal extraligový titul. „To je součást sportovního života,“ konstatoval Hroch. „Mě může těšit, že jsme tu loni vypracovali hráčku, o kterou projevil zájem mistrovský celek. Ale rozhodně to neberu tak, že bychom posilovali konkurenci nebo že jsme farma Prostějova. Když hráčka projeví zájem o změnu, je potřeba to akceptovat. Také jsem byl hráč, znám to. Ale je pravda, že teď hráčky mění týmy po jednom roce. To je zvláštní. Za nás hráči v jednom klubu hráli alespoň čtyři roky,“ zamyslel se Hroch.

„Jessicu však známe dobře, víme o jejích kvalitách i slabinách a snad ji potrápíme,“ vyhlíží Hroch souboj s hanáckým rivalem.

Hroch se po své reprezentační anabázi vrátí do Olomouce týden před startem extraligy. V tu dobu budou vysokoškolačky hostit Tomi Remont Cup, kam se po covidové odmlce přihlásil i francouzský Evreux.

Od léta 2014 vede šternberské volejbalistky místní rodák a dlouholetý reprezentant Martin Hroch. Loňské sedmé místo chce zopakovat. Lépe ještě Šternberk nikdy neskončil.

„Jsme rádi, že se nám po koronavirových patáliích povedlo rozšířit turnaj na šest účastníků, přičemž jeden je z Francie. Projevili opravdu velký zájem. Působí u nich přerovská rodačka Eva Svobodová, je pro ně zajímavé sledovat hráčky z naší ligy. Pro nás je zase zajímavé změřit síly s takovým družstvem,“ cítí Hroch. „Tomuto týdnu dávám doopravdy velký důraz.“

Extraliga Olomoučankám startuje 8. října. V derby změří síly s Přerovem, který loni ani ještě jednou nevyhrál. V prosinci se představí i v evropském CEV Cupu.

Los prvního kola poháru vysokoškolačkám za soupeře přisoudil čtvrtý celek francouzské nejvyšší soutěže Terville-Florange.