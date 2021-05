Dva plážové páry v Tokiu? Bylo by to fantastické, říká předseda volejbalistů

Věříte, že mistrovství proběhne s fanoušky přímo v hledišti?

Jsem lehký optimista. Myslím, že se dostaneme do režimu omezeného počtu diváků, prokázání se negativním testem, dodržování rozestupů a tak dále. Doufám, že dostaneme výjimku, aby na zápasy mohlo třeba dva tisíce diváků, což by mi připadalo akceptovatelné. Atmosféra je pro podobné sportovní akce nesmírně důležitá.

ME mužů 2021 Šampionát, který proběhne ve dnech 1. až 19. září, budou hostit čtyři země: kromě Česka také Polsko, Estonsko a Finsko.

Jaký výsledek české reprezentace by vás potěšil?

Cílem bude postoupit ze skupiny do osmifinále, ale přál bych si, abychom se dostali do čtvrtfinále, tedy mezi osm nejlepších týmů v Evropě. Samozřejmě přání jsou jedna věc, ale v tuhle chvíli ani nevíme, jaké soupeře budeme mít, protože losování proběhne až po skončení kvalifikace, která byla posunuta na letošní květen.

Co říkáte na situaci v plážovém volejbale, kde má mužský pár Perušič, Schweiner účast v Tokiu už jistou a ženský Hermannová, Nausch Sluková figuruje na komfortní postupové pozici?

Je to fantastická zpráva. Pomohlo nám, že olympiáda se o rok posunula, protože kluci se dostali do výtečné formy, vyhráli jeden turnaj, na jednom skončili třetí. A holky dohnaly turnajové manko způsobené zraněním. Pokud by se dostaly obě dvojice, považoval bych to za obrovský úspěch.

Vy jste byl jako aktivní hráč v Atlantě 1996 u premiéry plážového volejbalu pod pěti kruhy, máte tedy ke snažení nástupců bližší vztah?

Jsem v tom osobně trochu víc. Olympijské hry jsou specifické v mnoha ohledech, mediálním pokrytím jsou nesrovnatelné s jinými akcemi. A tím, že jsou jednou za čtyři roky, tak je daleko složitější se na ně dostat. Přál bych si, aby naše týmy uhrály co nejlepší výsledky, a vnímám to jako skvělou propagaci našeho sportu. Od roku 1996 jsme měli na hrách pokaždé alespoň jeden pár, což ukazuje, že beachvolejbal má u nás tradici a byť jsme vnitrozemský stát, umíme jej provozovat na nejvyšší úrovni.

Do volejbalu jste se vrátil v roce 2017 a z pozice předsedy jste musel řešit zpronevěru 20 milionů. Co jste podnikal za kroky ke stabilizaci?

Na začátku to bylo hodně interní práce. Nechali jsme provést nezávislý audit, který byl zaměřen na procesy v oblasti financí. Dále jsme museli řešit spoustu rozběhnutých sporů, ať už obchodních nebo kauz ke státním úřadům. Zpronevěra totiž byla pouze jedna část problémů. Tou druhou bylo, že účetnictví a administrace dotací nebyly v odpovídajícím stavu a hrozilo, že svaz bude muset vracet další desítky milionů korun.

Jak vypadá finanční situace teď?

Máme stabilizovaný chod svazu jako organizace, ve všech sporech jsme obhájili statut žadatele a příjemce státních dotací. Z tohoto pohledu naše fungování nebylo ohroženo. Z pohledu čistě finančního po čtyřech letech můžeme říct, že jsme dokázali vyrovnat ten deficit a na začátku roku 2021 jsme poprvé po čtyřech letech nemuseli řešit překlenovací financování, abychom udrželi chod svazu.

Obhajoba postu V sobotu 8. května bude Marek Pakosta na valné hromadě Českého volejbalového svazu obhajovat post předsedy pro další čtyři roky, jeho protikandidátem je Jiří Popelka.

Jak se na hospodaření a fungování svazu projevila pandemie?

Do rozpočtů se to pravděpodobně ještě promítne, ale co se týče fungování, tak je to samozřejmě složité, protože vyjma profesionální úrovně, u nás UNIQA extraligy mužů a žen, neběžely žádné jiné soutěže a trénovat mohli jen profesionální sportovci. Pro reprezentace jsme museli žádat o výjimky, aby se mohly připravovat a mohly i někam odjet. To je ale jen vrcholová špička, všechno, co je pod ní, se úplně zastavilo a zoufale čekáme, až se sport rozvolní a dostaneme se zpátky do tréninkového režimu a následně soutěžního.

Vzhledem k situaci je možná snazší provozovat plážový volejbal jakožto venkovní sport, nemůže se to projevit na přesunu hráčů právě na písek?

Neřekl bych, že by pandemie zásadně měnila trend. Obecně je to tak, že část hráčů šestkového volejbalu využívá letní sezonu k tomu, aby hráli beachvolejbal, což vnímám jako přirozený doplněk. Spíše bych na základě zkušeností z loňska očekával, že první soutěže pro mládež a amatérskou úroveň, které se nám podaří obnovit, budou právě v beachvolejbale, protože ve venkovních podmínkách je jednodušší dodržovat opatření.