Máme trofej a tím i klid, usmíval se karlovarský kouč po Superpoháru

„Bylo to pro nás první těžké utkání, hráli jsme poprvé v této sestavě. Máme jednu trofej hned na začátku soutěže a tím i klid od našeho prezidenta,“ usmíval se po utkání Jiří Novák, kouč Karlovarska.

Podle něj byl triumf jeho týmu spíš individuálním vítězstvím než týmovým. „Týmový výkon si představuju jinak,“ vysvětloval trenér Karlovarska a zároveň národního týmu na kameru České televize. „Musíme fungovat líp. Rozhodlo, že jsme se udrželi na servisu v několika sériích a výborně jsme bránili.“

Karlovarsko v sestavě s Vašinou, Zajíčkem a Patočkou, kteří se podíleli v minulých dvou týdnech na postupu českého národního týmu do čtvrtfinále mistrovství Evropy v Ostravě, zaváhalo je ve druhém setu.

Ve čtvrté sadě si Liberec vynutil vyrovnanou koncovku, první mečbol ještě odvrátil, ale při druhém zápas ukončil smečař Vašina. „Nevím, zda to utkání po finále ME bylo pěkné, ale nebylo to zase až tak hrozné na to, že jsme spolu v úplné sestavě velmi krátkou dobu,“ připomíná kapitán vítězů Lukáš Vašina nabitý program posledních dní pro řadu reprezentantů v dresech obou soupeřů - Karlovarska a Liberce.

„Myslím si, že jsme předvedli dobrý výkon po třech společných trénincích. Zápas bych hodnotil pozitivně, ne proto, že jsme vyhráli. Soupeř nás vždy načal dobrým servisem, ale v koncovkách jsme to nějak uhráli a jsme velmi rádi za ten Superpohár,“ dodal Vašina pro server České volejbalové federace.