V německé bundeslize bychom hráli vysoko, věří kouč Karlovarska

Probíhá příprava týmu podle plánu?

Jsme už docela blízko úrovni, na které bych si přál, abychom v této fázi byli. Každý den děláme pokroky a naše kvalita se zlepšuje.

Do jaké míry vám chyběli kapitán Daniel Pfeffer a první nahrávač Wessel Keemink?

Bude skvělé mít Wessela a Daniela zase zpátky mezi námi. Ale Jan Kasan a Daniel Kočka odvedli vynikající práci a umožňují, abychom mohli na tréninku i v zápasech zkoušet, co potřebujeme.

Jste spokojený s herním projevem týmu v přípravných duelech?

Příprava má pro mě takový účel, aby si tým uvědomil, v čem se potřebuje zlepšit po technické stránce i z hlediska taktiky a koncepce. Udělali jsme několik dobrých výsledků, ale především to pro nás byly cenné zkušenosti a příprava.

Na Velké ceně porcelánu v Karlových Varech jste porazili všechny tři soupeře. Jak důležité jsou před sezonou tyto výsledky?

Vyhrát je vždycky příjemné, hlavně proti týmům, proti kterým budeme hrát v extralize. To nám může posílit sebevědomí.

Srovnejte úroveň Karlovarska s týmy, u kterých jste působil v Německu, ve Švýcarsku a v Dánsku.

V bundeslize by Karlovarsko určitě patřilo ke kvalitním týmům, hrálo by vysoko. To jsme poznali při zápasech s týmem Herrschingu. Myslím, že právě tohle je ambice klubu, aby byl konkurenceschopný v konfrontaci s nejlepšími týmy z nejlepších soutěží. Ve srovnání se Švýcarskem nebo Dánskem je úroveň Karlovarska vyšší.

V Karlovarsku pracujete už přes dva měsíce. Jak byste charakterizoval český volejbal a české hráče?

Kluci jsou tady plní energie a zápalu pro volejbal. A jsou technicky vyspělí. Je mi jasné, že nás v této extraligové sezoně čeká spousta těžkých a vyrovnaných zápasů.

Je něco, co vás tu na volejbale překvapilo?

Nejvíc mě překvapilo veliké množství kvalitních českých hráčů. Každý tým, který jsme zatím viděli hrát, ukázal široký kádr, každý hráč je schopný nastoupit do zápasu.