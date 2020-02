A teď na Liberec! Volejbalisté Karlovarska chystají odvetu

Volejbalisté vybrali na charitu 200 tisíc Zpočátku to bylo hlavně napětí, zda bude mít velká premiéra úspěch a jestli proběhne bez komplikací. Brzy však bylo jasné, že první volejbalový ples v Karlových Varech překoná všechna očekávání. „Lidé se bavili a také se tam uskutečnila ta neuvěřitelná dražba, takže celkově myslím, že to byla super akce,“ těšil se Jakub Novotný, předseda pořádajícího VK ČEZ Karlovarsko. Společenský večer s názvem Tančíme s volejbalem hostil Lidový dům ve Staré Roli. Klub vyznamenal tři osobnosti, které se významně zasloužily o rozvoj volejbalu v Karlových Varech i v celém regionu. Oceněni byli Dagmar a Milan Bicanovi a Josef Novotný. „Bez mého otce by tenhle klub nevznikl a Bicanovi tu nechali spoustu hodin práce,“ uznal Jakub Novotný. „Jsem za to ocenění rád i proto, co všichni volejbalu věnovali za celý svůj život.“ Jednou z klíčových událostí večera byla dražba, jejíž výtěžek půjde na dobrou věc. Předmětem aukce se staly volejbalové předměty a suvenýry. O některé z nich byl mimořádný zájem, například bývalý hráčský dres šéfa klubu z polské ligy vydražil zájemce za čtyřicet tisíc korun. Tak vysokou sumu atakoval volejbalový míč podepsaný hráči elitního týmu, který přinesl na konto 35 tisíc. Celkem vybrali volejbalisté na charitu 192 800 korun. „Je to naprosto neuvěřitelné, podle mě je to v šestkovém volejbale možná nejvyšší částka, která kdy byla vydražena. Jsme z toho trochu v šoku,“ svěřil se Novotný. Výtěžek z aukce podpoří provoz a aktivity Sportovního klubu Kontakt, který sdružuje tělesně postižené plavce. „Doufám, že jim tyhle peníze pomůžou dál se rozvíjet a pracovat s handicapovanými plavci,“ vzkázal předseda VK ČEZ Karlovarsko. „Chtěl bych moc poděkovat všem partnerům i lidem, kteří věci vydražili a rozhodli se tak na dobrou věc přispět.“ (tkl)