Volejbalisté Karlovarska dál vítězí, jejich náskok v čele tabulky roste

Tým Karlovarska znovu uplatnil jednu ze svých účinných zbraní, vstoupil do zápasu agresivní hrou a hned v úvodu si vytvořil klíčový náskok první sady. V dalším setu domácí zářili na servisu, pomohli si šesti esy, a vyhráli rozdílem deseti bodů. „Liberec je ale tým, který se nikdy nevzdává, a i za stavu 2:0 pro nás nesložili zbraně a čekali na šanci, kterou jsme jim ve třetím setu dali,“ komentoval Pfeffer další průběh utkání.

Ve čtvrtém setu tak volejbalisté Karlovarska hráli pod hrozbou bodové ztráty. To už se ale vrátili k produktivní hře v ofenzívě podpořené kvalitní přihrávkou a první vyrovnanou koncovku v celém utkání získali poměrem 25:23. „Trošku jsme to zdramatizovali,“ usmíval se univerzál Filip Rejlek po utkání. „Nehráli jsme úplně podle našich představ, ale takto těžký zápas jsme zvládli. Jsou to důležité tři body, které se budou na konci počítat,“ uvědomuje si kapitán Karlovarska.

Po výhře 3:1 nad Duklou Liberec si svěřenci kouče Jiřího Nováka upevnili vedení v extraligové tabulce. „Výborně jsme zápas odstartovali, ale cítil jsem, že jsme se trochu nechali unést důležitostí zápasu. I když první dva sety byly docela jednoznačné, tak jsme se nevyvarovali technických chyb, které se naplno projevily ve třetím a čtvrtém setu, kde jsme ztratili malinko trpělivost a chtěli jsme všechno moc rychle rozhodnout. I tyto zkušenosti jsou ale důležité do dalších bojů,“ zhodnotil utkání kouč Karlovarska.

V nejbližším utkání budou volejbalisté Karlovarska opět aktéry ligového šlágru. V sobotu nastoupí na hřišti svého pronásledovatele Brna, které v soutěži zaútočí dokonce na desátou výhru v řadě.