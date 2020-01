Skvělý útok a postup je blízko. Karlovarsko ovládlo první osmifinále

Pouze dva sety zatím ztratili karlovarští volejbalisté v Challenge Cupu (Vyzývacím poháru). V předkole ve Skopje jeden a v prvním kole doma s Minskem druhý.

Do osmifinále opět vstoupili velmi suverénně. Sedminásobné mistry Rumunska ACS Volei Municipal Zalau, kteří získali svůj zatím poslední titul v roce 2017, hladce 3:0. Vítězná série pokračuje i na evropské úrovni.

„Odvedli jsme dobrý výkon a ukázali jim, že umíme hrát volejbal,“ hodnotil kapitán mužstva Filip Rejlek.

Karlovarsko nemělo s třísetovým vítězstvím potíže. Po desetibodovém rozdílu v úvodní sadě vyhrálo oba další sety shodně 25:20. Rumunský celek se trápil hlavně na příjmu, dostal deset es.

Zápas zvládli hladce, zvítězili za pouhých 68 minut. V žádném setu zároveň nepřipustili vyrovnanou koncovku, úvodní sadu vyhráli dokonce rozdílem deseti bodů.

„Myslím, že byli trochu překvapení z toho, jak jsme na ně nastoupili a jak koncentrovaně jsme hráli všechny tři sety,“ všiml si Rejlek. Sám vedl ofenzívu Karlovarska a pomohl týmu třinácti body. Podobně úspěšní byli oba smečaři Marcel Lux a Lukasz Wiese, týmová úspěšnost útoku se vyšplhala na mimořádných 63 procent.

Už jednou zažili atmosféru čtvrtfinále evropského poháru. A teď mají volejbalisté Karlovarska znovu šanci prosadit se mezi nejlepších osm týmů, tentokrát ve Vyzývacím poháru.

„Soupeře moc neznáme, těžko se posuzují jeho kvality, ty poznáme, až nastoupí v zápase,“ vyprávěl před domácím zápasem proti rumunskému Zalau trenér Jiří Novák.

Zalau aktuálně patří v ligové tabulce třetí místo, do Karlových Varů přicestovali posíleni výhrou nad nejslavnějším rumunským mužstvem Dinamem Bukurešť. „V týmu je hodně vysokých, fyzicky vyspělých chlapíků, mají menšího, šikovného nahrávače a dva brazilské smečaře, kteří nejsou špatní,“ tlumočil své poznatky kouč Novák. „Výsledky mají lepší doma než venku.“

Tým Karlovarska nastoupil k prvnímu osmifinálovému duelu v domácí hale, stejně jako v obou předchozích kolech, kdy potvrdil postup pokaždé na hřišti soupeře. „To ale vůbec neřešíme, někdy to může být výhoda, jindy ne. Ano, když vám vyjde zápas doma, vytvoříte na soupeře tlak,“ doplnil Novák.

A to se po hladké výhře stalo. Povede se volejbalistům stejně i v Rumunsku? K odvetě osmifinále Vyzývacího poháru nastoupí za dva týdny. Do Rumunska pojedou autobusem, čeká je cesta dlouhá více než tisíc kilometrů.

„Musíme se na to dobře připravit, udělat si dobré jídlo, ne jenom namazat rohlík, ale chce to vyváženou stravu,“ upozornil kapitán Karlovarska Filip Rejlek. „Nemůžeme si pouštět do hlav, jak dlouhá cesta nás čeká, prostě to musíme brát tak, jak to je. Na zápas musíme být stoprocentně koncentrovaní od začátku a plnit technické požadavky a rady, které nám dá trenér, ne si říkat, že stačí uhrát dva sety.“