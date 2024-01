Bitva na pět setů. Karlovarsko se postaralo o první domácí nezdar Budějovic

„Pro diváky krásný zápas, ve kterém bylo hodně zvratů. My jsme samozřejmě strašně šťastní za dva body, i když jsme tady podle mě jeden bod nechali,“ řekl k utkání Daniel Pfeffer, kapitán Karlovarska.

V neúplné tabulce se drží Karlovarsko na páté příčce, když dva body ztrácí právě na čtvrtý Jihostroj, který se udržel v elitní čtyřce. „Byl to opravdu těžký zápas. My jsme podali náš nejlepší výkon a výsledkem toho bylo vítězství,“ rozdával po utkání úsměvy na všechny strany australský trenér Karlových Varů Liam Sketcher.

A nebylo divu.

Karlovarsko zaskočilo domácí výběr již v první sadě, když si brzy vypracovalo náskok 8:2, když Jihočeši dvakrát chybovali na útoku.

Následně se dokázali domácí hostům z lázní přiblížit na rozdíl dvou bodů 15:17, kdy se blýskl na servisu přímým bodem Balabanov, ale Karlovy Vary si před koncovkou vytvořily pětibodový náskok 22:17, když nejdříve vystřihl na servisu esový zápis Jakub Ihnát a posléze přetavil svůj útok v další bod univerzál Karlovarska Patrik Lamanec.

Jihostroj sice první setbol Varů odvrátil, ale nakonec chyboval na servisu Sobrino, který tak daroval Karlovarsku pětadvacátý bod – 20:25.

I druhý set zahájili volejbalisté z lázní velmi dobře, kdy se dostali do vedení 9:7, když se bodově prosadil nahrávač Wessel Keemink.

V průběhu setu však hráči Českých Budějovic uhráli sérii pěti bodů a Karlovarsku odskočili na 18:13. Západočeši se dokázali poté domácím přiblížit na rozdíl dvou bodů, ale začali riskovat na servisu a Jihostroj šel do koncovky setu s pohodlným náskokem 21:16, který nakonec přetavil ve výhru 25:19 a vyrovnání stavu zápasu.

Třetí set přinesl dramatickou bitvu, kterou zahájili úspěšně domácí, kteří šli do vedení 4:3. Hráči Karlovarska však přehoupli postupně ukazatel skóre na svou stranu, když zachybovali v útočném snažení Leština a Luengas, čímž Vary domácím odskočily na 13:8. I v závěru setu byli hráči z lázní blízko výhře, když vedli 22:17, ale poté Jihostroj zapsal sedm bodů v řadě a otočil vývoj na 24:22. V dramatické koncovce pak volejbalisté Budějovic dotáhli set do výhry 29:27. „Ve třetím setu jsme vedli 22:17 a prohráli jsme ho, to se nesmí stávat,“ varoval Daniel Pfeffer.

Ve čtvrté sadě drželi domácí hráči vedení do stavu 8:7. Karlovarsko se ale díky přesným zásahům Carmodyho a Oliviera následně ujalo do vedení 12:9. Jihočeši pak zaznamenali tři chyby, a rázem hosté odskočili domácím na 19:13.

Do koncovky setu zamířili Západočeši s pěkným bodovým polštářem 23:18, který následně přetavili ve vítězství 25:18, čímž si vynutili zkrácený set. V něm dlouho tahali za delší konce domácí volejbalisté, kteří vedli 6:5, ale pak začali úřadovat na palubovce hráči Karlovarska, kteří nakonec dovedli pátou sadu do výhry 15:9. „Pro nás to byl velmi důležitý zápas. Jsem spokojený s naším výkonem proti týmu s tak vysokou kvalitou, jakou mají Budějovice,“ přidával k cennému skalpu Sketcher.