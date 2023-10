Volejbalisté Kladna nevyužili mečbol, úvodní duel v Poháru CEV nakonec prohráli

Volejbalisté Kladna vstoupili do Poháru CEV porážkou 2:3 na hřišti Gentu. Při návratu na evropskou scénu po čtyřech letech prohrál český klub úvodní duel 1. kola po těsném závěru 14:16 v tie-breaku, poté co ve čtvrtém setu neproměnil mečbol. O postup do osmifinále, kde už je Karlovarsko, zabojují Středočeši příští týden v domácí odvetě.