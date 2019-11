Pětisetová bitva v Liberci ukončila neporazitelnost Karlovarska

„Před zápasem bych bral jakékoliv vítězství a prohra 3:2 je kromě čtvrtého setu řekněme akceptovatelná, protože náš výkon nebyl vůbec špatný,“ přiznal karlovarský trenér Jiří Novák.

„Pouze ve čtvrtém setu hrál Liberec trošku v eufórii a my jsme malinko dali hlavu dolů. Jinak si myslím, že to byl pěkný zápas. Musím pogratulovat soupeři k zaslouženému vítězství,“ dodal.

Karlovarsko do dneška neztratilo v lize jediný set a dlouho se pro něj vyvíjel ideálně i zápas v Liberci. „Začali jsme velmi dobře. Dva sety se drželi našeho plánu. Dodržovali přesně, co nám trenér řekl,“ připomněl kapitán Filip Rejlek úvodní dvě sady. V první Karlovarsko jasně kralovalo a vyhrálo ji 17:25, druhá byla vyrovnanější a až v koncovce se překlopila na stranu Varů (23:25).

„Podařil se nám výborně vstup do zápasu. Na druhou stranu jsme ve druhém setu malinko polevili, ale zachránili jsme se v koncovce,“ přiznal trenér Novák.

Svěřenci libereckého kouče Michala Nekoly ale předvedli senzační obrat a po zisku dvou bodů se posunuli na čtvrté místo tabulky. Štokr k tomu pomohl 29 body a úspěšností 56 procent v útoku.

„Třetí set dlouho vypadal tak, že držíme pevně zápas v ruce. Liberec vsadil na servis a od stavu dvacet dal čtyři esa a tím se prostě nakopnul. Liberec držel Honza Štokr a najednou ty balóny, které se odrážely, jim vycházely. My máme bodovku a náhodně se to někam odrazí a potom dají eso a tak dál,“ posteskl si karlovarský kouč.

„Dukla Liberec se zlepšila, my jsme párkrát zachybovali a Dukle tím pomohli. Mančaft, jako je Dukla, když dostane takovouto šanci, tak se prostě zakousne a už to nepustí. My jsme pokračovali stále ve stejném stylu. Udělali jsme spoustu individuálních chyb a to si myslím rozhodlo o zápase. Na koncovce přišel Indra a ten dal eso a byl konec,“ doplnil kapitán Filip Rejlek.

Náskok západočeských lídrů v čele ligy se ztenčil na dva body. Přiblížily se jim totiž mistrovské České Budějovice po třísetové výhře v Ústí nad Labem. Před obhájcem stříbra Libercem jsou ještě pražští Lvi, kteří přehráli 3:0 Ostravu.

Derby v Odoleně Vodě nabídlo pětisetové drama, domácí zdolali Kladno v tie breaku jasně 15:9. Cenné tři body získal i nováček Beskydy po vítězství 3:1 nad Příbramí.