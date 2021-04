Volejbalové finále: Budějovice útočí proti Karlovarsku na zlatý obrat

Jihočeši byli už ve třetím zápase série krůček od vyřazení. Prohrávali 0:2 na utkání i 0:2 na sety. V pátém dějství stejného střetnutí pak dokonce odvraceli i mečbol, ale situaci zvládli a díky páteční výhře 3:1 v domácím prostředí vrátili sérii na západ Čech.

„Je to hezký pocit, že si to s Karlovarskem rozdáme o titul v posledním možném zápase. Fanoušci si ho užijí alespoň v televizi, když nemohou být v hale,“ říká budějovický kouč René Dvořák.

Tomu vyšla sázka na blokařské duo Peter Ondrovič - Valerij Todua, jen na lavičce zůstal kapitán Radek Mach. V zápase se vystřídali oba univerzálové - Filip Rejlek a Casey Schouten. „Oba hráli slušně, chtěl jsem Filipovi trochu ulevit a Casey se chytil, tak už ve hře zůstal. Ale opravdu to není o jednom hráči, výhry jsou dílem celého mužstva. Tým hraje kolektivně. Každý hráč, který přijde na hřiště, přispěje k úspěchu,“ libuje si Dvořák.

Vyvrcholení sezony nebude jen o fyzických výkonech. Ukazuje se, jak důležitou roli hraje psychika. Karlovarsko v prvních dvou duelech dominovalo. Pak však na jeho hráče dopadla tíha okamžiku a navrch začali mít Budějovičtí.

„Doteď byly Vary trochu nervózní, protože jsme je tlačili. Myslím si, že teď už bude mít každý v hlavě, že je před námi poslední zápas, a nervozita opadne. Věřím, že to bude opět kvalitní zápas z obou stran. Je to padesát na padesát. Kdo se zrovna lépe vyspí, ten vyhraje,“ myslí si smečař Petr Michálek, jenž s Jihostrojem vyhrál extraligový titul již šestkrát.

Jihočeši mohou zvednout mistrovský pohár nad hlavu už pojedenácté, zároveň by tím obhájili triumf z předminulé sezony, protože loni se ročník nedohrál. Karlovarsko by se radovalo podruhé v historii.

„Musíme mít pořád stejně nastavenou hlavu a rvát se o každý míč. Kvalitně podávat a pracovat výborně v mezihře. Je to pátý zápas a my máme výhodu domácího prostředí. Jdeme si pro titul,“ říká libero karlovarského celku Martin Kočka.

„Tak si to holt rozdáme v pátém utkání a je lepší hrát doma v hale, v které to známe, než venku,“ uvedl po čtvrtém zápase trenér Karlovarska Jiří Novák. „Nám teď chybí trošku tlak na Jihostroj, ale musíme si pro to dojít, tlačit se do toho a hrát všechny činnosti na sto procent.“