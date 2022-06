Čeští volejbalisté otočili zápas s Ukrajinou a jsou ve finále Evropské ligy

Češi nezachytili vstup do zápasu a rychle prohrávali 2:7. V průběhu úvodní sady se několikrát přiblížili na rozdíl jediného bodu, ale Ukrajinci jim vždy znovu odskočili a vypracovali si pět setbolů. Při podání Jana Galabova přišla další česká série, jenže za stavu 23:24 český smečař podání zkazil a sám sadu ukončil. Druhý set byl mnohem vyrovnanější, žádný tým neměl více než dvoubodový náskok. V koncovce se ale utrhli Ukrajinci a jediný set je dělil od toho, aby zopakovali loňské finále.

Trenér Jiří Novák vzhledem k nepříznivému vývoji míchal se sestavou. Na palubovce stabilně zůstávali jen kapitán Adam Zajíček a smečaři Jan Galabov s Martinem Lickem. Na druhém blokařském postu hrál od třetího setu Oliver Sedláček místo Josefa Poláka, střídala se i libera, nahrávači a univerzálové.

Ve třetím setu čeští volejbalisté promarnili čtyřbodové vedení, takže se šlo do vyrovnané koncovky. Za stavu 23:23 rozhodl servis. Ukrajinský kapitán Oleh Plotnyckyj podání zkazil a český univerzál Marek Šotola, který přišel na koncovku, vzápětí zaznamenal eso. Češi pak vedli většinu čtvrtého setu, v jehož závěru zazářil Licek. Nejprve jednoblokem sestřelil útok ukrajinské hvězdy Plotnyckého a o pár míčů později esem proměnil první setbol.

V tie-breaku Češi proti loňským finalistům na kurtu dominovali. Dařilo se jim v obraně a byli trpěliví v útoku. Odskočili na 10:4 a náskok s přehledem udrželi. Druhý mečbol proměnil smečí univerzál Patrik Indra. Ten dostal šanci od poloviny utkání a nakonec byl s devatenácti body nejproduktivnějším českým hráčem.

V největší příležitosti v letošním ročníku Evropské ligy byl nadšený blokař Sedláček. „Z toho mám radost obrovskou a tedy doufám, že jsem alespoň v něčem pomohl našemu týmu k dnešnímu vítězství,“ poznamenal v nahrávce pro média po zápase, který se protáhl na více než dvě hodiny. „Myslím si, že jsme to urvali bojovností, že v tom projevu na hřišti byl asi největší rozdíl. Tím jsme se dostali do laufu a potom šlo všechno líp,“ dodal.

Liberu Danielu Pfefferovi se Ukrajinci zdáli od třetího setu unavenější. „Pak trochu ubrali na servisu a to byla naše šance. Měli jsme dobrý příjem, slušně jsme ztrátovali a bylo to,“ poznamenal kapitán mistrovského Karlovarska. Podle trenéra Nováka se v úvodu projevil nedostatek zkušeností omlazeného českého týmu. „První dva sety byla taková nováčkovská daň pro některé. Museli si ten level osahat a trošku se oprostit od té důležitosti (zápasu). Nakonec třetí a čtvrtý set i ten tie-break jsme zvládli s bravurou,“ prohlásil.

Mužská volejbalová reprezentace při návratu do Final Four Evropské ligy zopakovala úspěch z roku 2018, kdy ve finále v Karlových Varech nestačili na Estonsko. Jediný triumf v Evropské lize mají Češi z roku 2004. Ve finále půjde také o postup do kvalifikace o Ligu národů. V letošním ročníku Evropské ligy jsou ve finále obě české reprezentace, ženy se utkají s Francií.