Před bojem o volejbalovou Ligu národů zkusí trenér Novák obměnit kádr

Na rozdíl od volejbalistek, které mají v této sezoně mezinárodních akcí více, je pro mužskou volejbalovou reprezentaci Challenger Cup dalším vrcholem po Evropské lize. V té omlazený tým získal po 18 letech zlato.

„Postupně si plníme cíle. Challenger byl vrchol, teď tam jedem. Co víc si v této sezoně přát. Byla těžká. Dlouhá ligová sezona a pak rovnou bez pauzy do nároďáku,“ uvedl reprezentační libero Milan Moník.

Proto bude nyní následovat oddych. „Hráči dostanou volno, protože to by nedali, to by nevydrželi. Vzhledem k tomu, že jsme začínali přípravu loni 19. července, tak jedou jedenáctý měsíc v kuse. Sejdeme se 11. července a budeme se čtrnáct dní připravovat,“ přiblížil trenér Novák.

Na dovolenou se těší i smečař Jan Galabov, který byl v neděli nejproduktivnějším hráčem vítězného finále s Tureckem. „Je to masakr. Čas na odpočinek opravdu moc není. Musíme to využít na maximum, abychom to nějak ve zdraví zvládli,“ přemítal.

Trenéra Nováka výkon omlazeného kádru v Evropské lize příjemně překvapil. Pro Challenger Cup se možná někdo ze zkušenějších reprezentantů do týmu vrátí. „Oslovím pár hráčů. Oslovím je stejně, jako jsem je oslovil na začátku jarní přípravy, a třeba pro ně Challenger bude lákadlo,“ plánoval.

Challenger Cup volejbalistů se uskuteční od 28. do 31. července v Soulu. Jistými účastníky jsou vedle Česka reprezentace domácí Koreje, Turecka, Kataru, Tuniska, Chile a Kuby. Přibude k nim ještě nejhorší tým z letošní Ligy národů. Do příštího ročníku elitní soutěže národních týmů se kvalifikuje jen vítěz.

Osmička účastníků se utká vyřazovacím způsobem. „Dá nám to minimálně jeden kvalitní zápas. Doufám, že jich bude víc. Zase se budeme rvát o naši šanci na výsledek,“ uvedl Novák.

Kapitán Adam Zajíček od červencového turnaje očekává stejně náročný volejbal jako v Evropské lize. „Jednou prohrajeme a pojedeme domů, nebo třikrát vyhrajeme a budeme hrát Ligu národů. Zasloužíme si to. Je to tvrdá dřina, ale je to malý krůček k tomu být zase někde mezi volejbalovou elitou,“ prohlásil.

Čeští volejbalisté hráli kvalifikaci o Ligu národů naposledy v roce 2018, kdy ve finále podlehli Portugalsku.