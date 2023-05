Na Evropskou ligu volejbalistů se připravuje i reprezentační nováček Benda

V této sezoně je tato evropská soutěž jednou z řady akcí. Vrcholem pro tým kouče Jiřího Nováka by mělo být zářijové mistrovství Evropy a říjnová olympijská kvalifikace.

„Uvědomujeme si, že celé léto bude náročné a všechno tomu přizpůsobujeme. Ambice máme samozřejmě co nejvyšší. Víme ale, kde volejbalový svět je a kvalifikace na olympiádu je sama o sobě velice těžká. Spíše se proto soustředíme na evropský šampionát, kde po úspěchu, který jsme předvedli předloni v Ostravě, máme minimálně na to ho zopakovat. To, co bude v ostatních soutěžích, bude jen přidaná hodnota,“ uvedl v tiskové zprávě kapitán Zajíček. Připomněl úspěšné tažení evropským šampionátem v roce 2021, kdy Češi porazili olympijské vítěze z Francie a postoupili do čtvrtfinále.

Tehdy u toho vedle Zajíčka byla řada dalších současných reprezentantů. Mimo jiné nahrávač Jakub Janouch a libero Milan Moník, kteří 3. května pomohli pražským Lvům k historickému titulu. Na odpočinek po finále měli jen týden. „Energii v sobě najdu vždycky, protože strašně rád hraju zápasy. V týmu jsou spoluhráči, kteří už skoro všichni vyhráli nějakou soutěž, mají buldočí povahu, takže se moc těším, že budeme bojovat bok po boku,“ řekl Janouch.

Ještě o poznání kratší regeneraci měl univerzál Patrik Indra, který uzavřel klubovou sezonou odvetou finále francouzské ligy 13. května. „Abych řekl pravdu, neodpočinul jsem si ani trochu. Skončili jsme v sobotu zápasem venku, takže nás ještě čekalo dlouhé cestování zpátky do Chaumont. Měl jsem dva dny na zabalení, oslavy se sponzory klubu a s fanoušky, takže to bylo hektické. Sbalil jsem si věci a rovnou z Francie zamířil do Kutné Hory. Pro mě je ale čest, že můžu být součástí reprezentačního výběru, takže jsem rád, že jsem tady i bez pauzy na odpočinek,“ řekl francouzský vicemistr s týmem Chaumont Volley-Ball 5.

Nováčkem a nejmladším členem seniorské reprezentace je devatenáctiletý Benda. „Všichni mě přivítali dobře a chovají se ke mně jako k sobě rovnému. Za to jsem jim vděčný,“ ocenil Benda, který si dnes musel od volejbalu odskočit na maturitní zkoušku.