Manažer Mifka: Dohoda s hráči proběhla korektně a na férové bázi

Radost v krušné době udělali volejbalistům fanoušci. V hlasování na sociálních sítích je dovedli alespoň k virtuálnímu triumfu. „Ukázalo se, že zkrátka máme nejlepší fanoušky, a to není málo. Bylo to příjemné zpestření, ač je to trošku hořké vítězství, tak se každá výhra počítá,“ řekl manažer klubu Robert Mifka.



Na palubovce pod vysokou sítí hráli Jihočeši poslední zápas 7. března a o devět dnů později svaz všechny tuzemské soutěže kvůli šíření nemoci COVID-19 ukončil. „Ze začátku jsem se přikláněl k pozdržení soutěže, ale teď vidím, že to bylo nejlepší možné rozhodnutí. Šance, že by se sezona dohrála, byla nulová,“ řekl Mifka.

Se skončením soutěže a nemožnosti trénovat, jelikož haly jsou uzavřené, hráčům skončily smlouvy, případně byly přerušeny. Klub se s volejbalisty dohodl na kompenzaci. „Zhruba ve výši dvou platů,“ uvedl Mifka a dodal: „Naštěstí od jiných sportů, kde je třeba situace i eskalovaná, to proběhlo velmi korektně a na férové bázi.“

Podle manažera je příliš brzy na to předvídat, zda zůstane sestava pohromadě. Podle jeho slov vedení už jedná o prodloužení smlouvy s klíčovým nahrávačem Miguelem De Amem ze Španělska. „Jsme před podpisem smlouvy,“ konstatoval Mifka.

Jednání o případných posilách je nyní složité. Soutěže se nedohrály ve většině států a v každé zemi je situace ohledně pandemie jiná. „Panuje velká nejistota ze všech stran. Kluby neznají rozpočty a hráči nevědí, jak kde budou kluby fungovat. Od toho se odvíjí i nabídka a ceny hráčů. Je to komplikované,“ řekl Mifka.

České Budějovice mají celkový rozpočet sedmnáct milionů korun, přičemž na extraligový tým padne asi jedenáct milionů. Jak se promítne současná situace do zajištěn chodu celku, je nejasné. „Nejistot je spoustu, ale je jisté, že nás to zasáhne, tak jako všechny. Nejasná situace nám nedává moc klidu do práce,“ podotkl Mifka.

Už jednal se stávajícími sponzory klubu a slyšel od nich vesměs podporu. Na druhou stranu si uvědomuje, že se situace může změnit. „Jsme na začátku a dá se těžko předjímat, jaké to bude mít dopady. Snad nám zůstanou nakloněni.“

Zatímco ve fotbale znamená start ve skupinách Ligy mistrů finanční injekci, volejbalisté si v případě účasti nepolepší. Jihostroj si sice letos po sedmi letech ve skupině připsal dvě výhry, dvakrát porazil istanbulské Fenerbahce, ale počítá ztráty. „Liga mistrů nám pomohla v prestiži, ale co se týká příjmů, tak tam nejsme ani na nule,“ odhalil Mifka.

Přestože volejbalová Liga mistrů není výnosná, pokud si České Budějovice zajistí start, hrát soutěž budou. „Není to legrace organizovat, ale je to nejlepší soutěž světa. Je to naše povinnosti vůči fanouškům, volejbalu a českému sportu,“ uvedl Mifka.