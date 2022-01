Předposlední Beskydy porazily v extralize volejbalistů čtvrté Kladno

Čtvrtý celek tabulky nedokázal ve Frýdku-Místku dotáhnout zápas k tříbodovému zisku po obratu na 2:1. Nevyužil tím pádem možnost předstihnout třetí Příbram, která v sobotu vyšla naprázdno v duelu s vedoucím Karlovarskem.

Hostům k výhře nepomohly ani dvacetibodové výkony Kristapse Platačse (23) a Jiřího Kraffera (20), nejplatnějším domácím hráčem byl s 22 body Marek Perry.

Domácí tým nejprve zaskočil favorita v koncovce úvodní sady šestibodovou šňůrou od stavu 16:20 a set získal. Ve druhém hosté předvedli stejný trhák na 15:9 a ve třetím Kladno dominovalo od samého počátku.

Rozjetí Středočeši ale na páté vítězství za sebou nedosáhli. Ve čtvrtém dějství sice zlikvidovali čtyřbodové manko, ale v koncovce si beskydští volejbalisté vynutili tie break, po jehož vyrovnaném průběhu se dostali k mečbolům a druhý po přezkoumání videa využili.



„Beskydy si to uhrály odvahou na servisu. My udělali pár malých chyb, které nás stály body,“ litoval kladenský asistent trenéra Tomáš Samsely v televizním rozhovoru. Údernost na podání si pochvaloval i domácí trenér Jakub Salon. „Vyšel nám servis, tím jsme chtěli tlačit a jsem rád, že se to povedlo. Doufám, že nám to pomůže, hned je lepší nálada a bude se líp trénovat. Když budeme bojovat jako dnes o každý balon, mohlo by to jít,“ řekl Salon, jehož tým vyhrál v extralize teprve podruhé za posledních dvanáct zápasů.

UNIQA extraliga volejbalistů 15. kolo Beskydy - Kladno 3:2 (23, -14, -16, 23, 13) Nejvíce bodů: Perry 22, Koloušek 11, Benda 8 - Platačs 23, Kraffer 20, Seppänen 15.