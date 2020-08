Hermannová a Sluková jedou po roce do zahraničí. Vyzkouší nové herní prvky

Minulou sezonu české jedničky ukončily na podzim a ta letošní světová se ještě kvůli koronaviru naplno nerozeběhla. Po uvolnění opatření v tuzemsku se volejbalistky zúčastnily tří českých turnajů Tipsport Beach Series, ale další akce musely vynechat kvůli zdravotním problémům. Sluková byla nemocná, Hermannová měla potíže s ramenem.

Do Rakouska ale nyní vyrazily v plné síle. „Jsme stoprocentně fit. Bářiny problémy s ramenem odezněly, já jsem ok, zdraví by nás nemělo limitovat,“ pochvalovala si Nausch Sluková v rozhovoru poskytnutém agenturou Sport Invest.

Do Badenu se těšily. „Tohle je turnaj vyšší úrovně s mezinárodním obsazením, těšíme se na konfrontaci a vůbec, že si můžeme zahrát, aniž bychom se musely stresovat výsledky a body do olympijské kvalifikace,“ svěřila se dvaatřicetiletá Češka.

Chtěla by s parťačkou prověřit různé novinky z tréninku. „Po dlouhé době přípravy je to pro nás první konfrontace se zahraničními týmy. Budeme si chtít vyzkoušet, jestli to, co jsme trénovaly, funguje i ve hře, v zápasech, kde proti nám stojí kvalitní soupeřky,“ uvažovala Nausch Sluková.

V posledních měsících nejvíce pracovaly na fyzičce, ale i na různých technických prvcích s míčem. „Zkoušely jsme měnit strany, takže spousta útoků bude z opačné strany, než normálně hraju, stejně tak pro Barču. Tohle je něco, co bychom chtěly v turnaji zkusit zapojit,“ doplnila Sluková.

Nasazenými jedničkami budou v Badenu Švýcarky Nina Betschartová a Tanja Hüberliová. Přihlášené jsou i další silné evropské týmy. „Pokud budeme chtít pomýšlet aspoň na semifinále, budeme muset porazit jeden z top týmů, jako jsou Švýcarky, Italky nebo Němky. Dostat se do finálových bojů bude určitě náročné,“ odhadovala Sluková. Doufá ale v klidnější úvod turnaje, protože za první osmičkou jsou týmy podle ní spíše kvalifikační úrovně.

Stejně jako při jiných mezinárodních sportovních akcích těchto dnů budou i v Rakousku poměrně přísná opatření kvůli koronaviru. Hráčky i jejich týmy musejí mít negativní test starý maximálně 72 hodin. Při vstupu se jim bude měřit teplota a mimo kurt se musejí dodržovat odstupy a nosit roušky. „Bude tady jen pár fanoušků, i těm se bude měřit v teplota, budou muset mít roušky, všude jsou dezinfekce,“ dodala Sluková.

Do hlavní soutěže v Badenu se ještě přímo dostaly Michala Kvapilová s Michaelou Kubíčkovou. Další české dvojice se pokoušejí postoupit z kvalifikace.