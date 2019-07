Osmero přikázání. Co musí udělat Strýcová, aby zdolala Serenu W.

Strýcová vs. Williamsová Online reportáž od 15:30

A třebaže málokdo věří, že mocnou sokyni na vyprodaném centrkurtu udolá, maličká Češka si stejně jako biblický střízlík chystá své zbraně, jimiž by ráda skolila americkou modlu, majitelku 23 grandslamových titulů.

Aby se Strýcové mohlo dílo podařit, potřebovala by dodržet co nejvíc přikázání z následujícího seznamu.

1 Nezalekneš se

Williamsová působí vskutku majestátně. Sokyně leckdy zastraší pouhým pohledem. Řada jejích sportovních obětí se vzdává už v šatně. V závěrečných fázích nejslavnějších akcí je štamgastkou, zatímco Strýcová se tak daleko podívá poprvé. Nesmí proto podlehnout atmosféře slovutného stadionu ani splínu z dosavadní bilance 0-3 bez jediného získaného setu.

2 Využiješ zbraní svých

Strýcová je protivnicím nejnepříjemnější, míchá-li údery jako přísady kouzelného lektvaru. Střídá rány s ostře seknutými čopy, přihazuje voleje a loby. Díky své hbitosti doběhne i ztracené míče. Williamsová jistě vytasí své ukrutné rány, ona jim zkusí čelit šikovností a čiperností.

3 Vpřed se pohrneš

Ač měří jen 164 centimetrů, na síti řádí jako ďáblice. Předvídá, zabíjí, jemně zkracuje. Jeden z jejích trenérů Lukáš Dlouhý označil to území za její kancelář. V turnajových statistikách je jedničkou v počtu vítězných volejů a smečů i v používání klasické taktiky servis-volej. U sítě útočí s vysokou úspěšností 70 procent, proto se k ní potřebuje hnát při každé vhodné příležitosti.

4 Soupeřku rozběháš

Williamsová tuze ráda diktuje dění na kurtu pumelicemi od základní čáry. Byť na první pohled nevypadá jako sprinterka, pohybuje se překvapivě rychle. Přesto jí příliš nesedí, přinutí-li ji rivalka ke kmitání ze strany na stranu a dopředu dozadu. Třeba stopbaly by na ni mohly platit.

5 Ve své bublině zůstaneš

Strýcová dřív připomínala sopku, z níž tryskaly žhavé emoce. Ve třiatřiceti se ocitla v naprosto odlišném stavu mysli. Je spokojená, vyrovnaná, šťastně zamilovaná. Na turnaji vyhrála pět singlů a čtyři debly, stejně však tlumí euforii, zůstává soustředěná na další výzvy. Nevzteká se a nenadává, což jejímu výkonu svědčí. Tak jen vydržet!

6 Nevzdáš se

Už od víkendu cítí zatuhlý krk. Ze svalů po devíti utkáních obtížně vyhání únavu. Může se stát, že Williamsová hned spustí brutální palbu a skóre se vydá jejím směrem. Leč ani v nejméně nadějné situaci není čas na ztrátu víry. Strýcová se blýskla obraty v partiích s Mertensovou i Kontaovou. A ani božská Serena se na dvorcích nevyvaruje náhlých výpadků, jichž se dá využít.

7 Radost si uchováš

Strýcová přijela do Londýna s touhou užít si na milované trávě v oblíbeném areálu každý moment, každou titěrnost. Pozitivní uvažování s ní dělá divy. Kéž by si ho uchovala i nadále. Jak říká Dlouhý, nejlepší by bylo nevyšilovat z výjimečnosti okamžiku a prostě se dál vést na dobré vlně.

8 Robertu napodobíš

Sama si vzpomněla na semifinále US Open 2015, v němž Williamsovou zaskočila Roberta Vinciová. Uvědomila si, že ji s Italkou pojí podobný styl. A že by rovněž mohla způsobit senzaci. „Serenu si povodila neskutečným způsobem. Možná se aspoň na kousek zápasu mrknu,“ tvrdila ve středu navečer se šibalským úsměvem. Kuráž, tak důležitou pro všechny Davidy ve střetech s obry, tedy rozhodně nepostrádá.