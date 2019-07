ONLINE: Ženy rozehrály čtvrtfinále, představí se Muchová i Strýcová

V prvním čtvrtfinále se potkává sedminásobná wimbledonská vítězka Serena Williamsová s americkou krajankou Alison Riskeovou. Paralelní bitvu svádí světová sedmička Simona Halepová z Rumunska s Čang Šuaj z Číny.

Zatímco Barbora Strýcová, zkušenější z českého čtvrtfinálového dua, se dostala mezi nejlepší osmičku v Londýně po pěti letech, 22letá Karolína Muchová je tak daleko na grandslamu poprvé.



Jejímu postupu do čtvrtfinále předcházela dlouhá bitva s jinou českou Karolínou, a to Plíškovou.



Karolína Muchová vs. Elina Svitolinová Sledujte online od 15:30.

Favoritka přitom ovládla úvodní set, jenže Muchová nakonec vývoj přetahované s krajankou otočila a po třech hodinách a šestnácti minutách nakonec slavila osmifinálový triumf po výsledku 4:6, 7:5, 13:11. Navíc po téměř dvouhodinové třetí sadě, která dopadla ve prospěch olomoucké rodačky.

„Nikdy jsem tak dlouho nehrála,“ přiznala v pozápasovém rozhovoru. „Ještě se chystám na další procedury. Doufám, že se oklepu a na čtvrtfinále budu ready,“ přála si Muchová.

Osmifinále Zpravodajství z triumfů Muchové a Strýcové

Jejím dosavadním maximem byl postup do třetího kola na loňském US Open, současné londýnské tažení ovšem tento počin přepsalo. A to ještě nemusí být vše - další soupeřkou mladé Češky je světová osmička Elina Svitolinová.

Ukrajinka je v grandslamovém čtvrtfinále popáté, tuto metu se jí však zatím nepodařilo překonat ani jednou. Namále navíc měla už ve druhém kole Wimbledonu, jenže její soupeřka, Ruska Gasparjanová, dobře rozehraný duel kvůli křeči vzdala.

Strýcovou čeká přemožitelka Kvitové a Siniakové

Otáčet v osmifinále musela také Strýcová, kterou v mači s Belgičankou Mertensovou dělily pouhé čtyři fiftýny od vypadnutí. Jenže česká bojovnice se vzchopila a od konce druhé sady na kurtu vládla.

Barbora Strýcová vs. Johanna Kontaová Sledujte online od 15:30.

„Málem jsem byla venku. Ale získala jsem dva gamy a cítila, že Elise je opravdu nervózní. Dělala lehké chyby,“ popisovala Strýcová svůj velkolepý obrat. Naději její soupeřky v závěru zápasu zhatily potíže se zády, které si vyžádaly pauzu na ošetření.

Ani možný taktický prvek ovšem rozjetou Strýcovou nezastavil. „Neřešila jsem, jestli předstírá zranění nebo ne. Jen jsem řekla rozhodčí, aby měřila pauzu na hodinkách, abych věděla, kdy se mám začít hýbat,“ řekla 33letá tenistka po vítězství 4:6, 7:5, 6:2.



Pavouky turnaje Ženy

Muži



Aby vylepšila své dosavadní grandslamové maximum, potřebuje porazit Johannu Kontaovou. Britku čeká další střetnutí s českou protivnicí, v pondělním osmifinále si totiž poradila s dvojnásobnou wimbledonskou šampionkou Petrou Kvitovou 4:6, 6:2, 6:4. Ve druhém kole zase vyřadila Kateřinu Siniakovou.

Jen co Barbora Strýcová dohraje singlové čtvrtfinále, nastoupí také do ženské čtyřhry, v níž se po boku Sie Šu-wej z Tchaj-Wanu představí v osmifinále. Atraktivní souboj nabídne také smíšený debl, kde se Williamsová představí v páru s Andym Murraym.