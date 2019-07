Serena o Strýcové: Ohromně ošidná soupeřka! Ale svých zbraní mám dost

V úterý na ni čekaly hned dvě tiskové konference. První po nesnadném čtvrtfinálovém triumfu proti krajance Alison Riskeové - a následně po dalším společném vystoupení v mixu s Andym Murraym.

Jelikož je Serena sportovní i společenskou institucí, padaly otázky na všemožná témata. Na její rozhovor pro magazín Harper’s Bazaar, v němž se přiznala k návštěvám terapeuta. Na to, jak fotbalistky USA slavně ovládly mistrovství světa. Na vztah s Murraym. Na zdravotní stav...

Jen jeden jediný dotaz zamířil na čtvrteční duel: Barbora Strýcová je ve 33 letech poprvé v semifinále, jakou výzvu pro vás znamená?

„Zase výtečná travařka,“ uznale kývla Serena. „Už Alison představovala soupeřku, která na tomto povrchu umí neuvěřitelné věci. Totéž Barbora. Dobře ví, co má dělat. Je to všestranná, ohromně ošidná protivnice.“

Dávný souboj: takto Strýcová gratulovala Williamsové na Australian Open 2012.

O tom, kdo bude favoritkou - pro sázkové kanceláře, diváky i odborníky - není sebemenších pochyb. Což si Williamsová dobře uvědomuje.

„Rozhodně to nebude snadný duel. Ale rozhodně to taky bude zápas, na který mám dostatek zbraní,“ pronesla. „Prostě půjdu na kurt a ukážu to nejlepší, co ve mně je.“



V předchozích třech střetnutích Strýcová proti tenisové ikoně neuhrála ani set. Pokaždé se potkaly na grandslamu, dvakrát v Austrálii (tam dostala v roce 2012 „kanára“) a jednou v All England Clubu, kde před sedmi lety Strýcová v prvním kole padla poměrem 2:6, 4:6.

Ale teď má ve Wimbledonu životní formu - takovou, že si po semifinále i od Sereny nejspíš vyslouží více než jednu odpověď.